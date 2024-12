Από τα πιο χαριτωμένα τρωκτικά είναι το κουνελάκι, με το όμορφο μουτράκι, τα ιδιαίτερα αυτάκια του, αλλά και το μοναδικό του περπάτημα.

Το κουνελάκι, για να είναι ευτυχισμένο μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να τού εξασφαλίσετε το ιδανικό περιβάλλον και να τού προσφέρετε την τροφή που χρειάζεται. Έτσι ώστε να έχετε ένα ζωάκι που νιώθει ασφάλεια και είναι υγιές.

Το κατάλληλο περιβάλλον για το κουνελάκι

«Για να ζήσει με άνεση ένα κουνέλι, χρειάζεται να τού εξασφαλίσετε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον. Έτσι, θα είναι και ευκολότερη η διαχείρισή του. Δηλαδή, η παρακολούθηση και η φροντίδα του, όπως και ο καθαρισμός του χώρου του», διευκρινίζει ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς.

Ένα κουνελάκι μπορεί να μάθει διάφορα κόλπα με κίνητρο τις λιχουδιές

Όσον αφορά την ασφάλεια του, φροντίζουμε, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, να μην υπάρχει πιθανότητα να ροκανίσει καλώδια. Και να μην υπάρχουν στον χώρο αντικείμενα που μπορεί να μπλεχτεί το πόδι του.

Επίσης, όταν ένα κουνέλι αποκτήσει αυτοπεποίθηση, θα αρχίσει να σκαρφαλώνει σε ψηλότερα μέρη του χώρου. Και αυτό το κάνει, συνήθως, από περιέργεια.

Για λόγους ασφάλειας, λοιπόν, φροντίζουμε το δάπεδο, στο οποίο θα μπορούσε να πέσει σε περίπτωση που γλιστρήσει, να είναι μαλακό. Και τού δίνουμε τη δυνατότητα να ανέβει έως και ένα μέτρο ύψος. Μόνο αν το επιθυμεί, για να δει τον χώρο γύρω του.

Για να νιώθει άνετα, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, το δάπεδο στον χώρο που συχνάζει, καλό είναι να καλύπτεται από υλικό που είναι εύκολο να καθαριστεί. Το άχυρο είναι μια αρκετά καλή λύση.

«Στον χώρο του θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά σημεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ως λαγούμια. Γι’ αυτόν τον σκοπό μπορούμε να προμηθευτούμε κλωβούς σκαψίματος, από τους οποίους να μπορεί να μπει και να βγει ελεύθερα», διευκρινίζει ο κ. Κουτσουπιάς. Και συμπληρώνει: «Αν επιλέξουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο αποκλειστικά για το κουνέλι, στον οποίο να βρίσκεται κλεισμένο όση ώρα δεν το επιβλέπουμε, ένα ικανοποιητικό εμβαδόν είναι το 1,5 τ.μ. ανά κουνέλι».

Τονίζει ότι τα κουνέλια κατά τη διάρκεια της ημέρας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν και ελεύθερα στο σπίτι. Ο μόνιμος εγκλεισμός πρέπει να αποφεύγεται.

«Όσον αφορά τα παιχνίδια, είναι προτιμότερο να αγοραστούν λίγα στην αρχή, ώστε να παρατηρηθούν πρώτα οι συνήθειες του κουνελιού», προτείνει ο κ. Κουτσουπιάς.

Διατροφή

Η βασική τροφή του κουνελιού είναι, όπως επισημαίνει ο κ. Κουτσουπιάς, οι φυτικές ίνες, όπως, για παράδειγμα, το τριφύλλι. Μπορούν να δοθούν, σε μικρή ποσότητα για ενέργεια ως πηγή θρεπτικών συστατικών, και δημητριακά.

Είναι προτιμότερο να επιλέγουμε μια τροφή που να περιέχει και τα δύο είδη.

Ο κ. Κουτσουπιάς επισημαίνει ότι, λόγω της ποικιλίας των μειγμάτων που υπάρχουν στην αγορά, μια γενική αρχή είναι να αποφεύγονται οι απότομες αλλαγές. Γι’ αυτό, όταν πάρετε το κουνέλι, διατηρήστε την ίδια διατροφή.

«Αν είναι νεαρό, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για τη μετάβαση σε τροφή για ενήλικα. Αν είναι ενήλικο, αλλά υπάρχει υποψία ότι δεν τρέφεται σωστά, η μετάβαση σε ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει σταδιακά», τονίζει ο κτηνίατρος.

Επίσης, στον χώρο του κουνελιού πρέπει να υπάρχει πάντα καθαρό νερό σε ειδική ποτίστρα (από pet shop). Καλό είναι, όπως συμβουλεύει ο κ. Κουτσουπιάς, να προσφέρεται στο κουνέλι και η εναλλακτική ενός δοχείου που είναι γεμάτο με νερό.

Υγεία και περιποίηση

Όσον αφορά την περιποίηση και την προστασία της υγείας των κουνελιών, σύμφωνα με τον κ. Κουτσουπιά, μπορεί να χρειαστεί μηνιαίος αποπαρασιτισμός με αμπούλα apothol για κουνέλια. Όπως και grooming του τριχώματος, κόψιμο νυχιών, αν μεγαλώσουν αισθητά, προληπτική κλινική εξέταση και στείρωση του ζώου όταν φτάσει στο στάδιο της ενήβωσης.

Ο χώρος διαβίωσης, η γενετική προδιάθεση -για παράδειγμα, τα κουνέλια με μακριά αυτιά που πέφτουν προς τα κάτω είναι πιο επιρρεπή σε ωτίτιδες- και η διατροφή τους καθορίζουν την κατάλληλη φροντίδα.

«Τέλος, υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο κατά της μυξωμάτωσης και της αιμορραγικής νόσου των κουνελιών, το οποίο γίνεται ετησίως», διευκρινίζει ο κ. Κουτσουπιάς.

Διατηρούμε τον χώρο του κουνελιού πεντακάθαρο

Εξίσου σημαντική καθημερινή υποχρέωση ενός κηδεμόνα κουνελιού, όπως τονίζει ο κτηνίατρος, είναι, εκτός από την παροχή τροφής και νερού, η καθαριότητα του χώρου.

«Η στρωμνή πρέπει να καθαρίζεται και να αντικαθίσταται κάθε μέρα, ανάλογα με την έκτασή της, μερικώς ή πλήρως. Το μέγιστο διάστημα που μπορεί να μείνει χωρίς απολύμανση ο χώρος του κουνελιού είναι μία εβδομάδα. Προσοχή, αναφέρομαι σε απολύμανση, όχι απλά σε καθαρισμό. Η παροχή καθαρής στρωμνής πρέπει να γίνεται καθημερινά. Δεν είναι δύσκολο, ούτε κουραστικό», επισημαίνει ο κ. Κουτσουπιάς.

Κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση

Για να κοινωνικοποιηθεί το κουνελάκι σας, ο κ. Κουτσουπιάς προτείνει να έχετε συχνή επαφή μαζί του. Εφόσον τηρείτε βασικούς κανόνες υγιεινής (πλύσιμο χεριών, όχι επαφή με στόμα, μάτια και ανοιχτές πληγές).

Επίσης, αναφέρει ότι ένα κουνελάκι μπορεί να μάθει διάφορα κόλπα με κίνητρο τις λιχουδιές, και είναι μια δραστηριότητα για να υπάρξει δέσιμο μεταξύ σας.

Ακόμη, μπορείτε να εκπαιδεύσετε το κουνελάκι σας να πηγαίνει τουαλέτα σε συγκεκριμένο χώρο. Όπως ενημερώνει ο κ. Κουτσουπιάς, υπάρχει πληθώρα ηλεκτρονικών εγχειριδίων για το πώς μπορείτε να του το μάθετε. Επίσης, σχετικές συμβουλές μπορεί να σας δώσει και ο κτηνίατρος σας.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση, επισημαίνει ο κ. Κουτσουπιάς, γίνεται πολύ δυσκολότερη σε περίπτωση που το ζώο δεν έχει στειρωθεί.

«Όσον αφορά τη συμβίωση με άλλα ζώα, ο ιδανικός συνδυασμός είναι στειρωμένο αρσενικό με στειρωμένο θηλυκό κουνέλι. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ωστόσο, τα κουνέλια μπορούν να συμβιώσουν ακόμα και με τους θηρευτές τους, όπως είναι ο σκύλος και η γάτα. Όμως, χρειάζεται μέθοδος και αυστηρή επιτήρηση, γιατί πρώτα πρέπει να εκδηλωθεί ο χαρακτήρας των ζώων, η ιδιοσυγκρασία τους», αναφέρει ο κ. Κουτσουπιάς.

Είναι το κουνελάκι το ιδανικό κατοικίδιο για μικρά παιδιά;

Συχνά, τα κουνέλια αγοράζονται, όπως αναφέρει ο κτηνίατρος, ως δώρο για παιδιά που απαιτούν κατοικίδιο. Είναι εξαιρετική παρέα, εφόσον τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τα παιδιά έχουν μάθει να μην είναι απρόσεκτα με το παιχνίδι τους. Έτσι, δεν θα αγχώνεται το ζώο.

Τέλος ο κ. Κουτσουπιάς, επισημαίνει: «Ένα υγιές στειρωμένο κουνέλι μπορεί να φτάσει την ηλικία των 12 ετών. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο τέτοιου δώρου, γιατί η κτηνιατρική φροντίδα του ζώου παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Και η περίθαλψη του μπορεί να είναι πολυδάπανη, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα σε ορισμένες περιπτώσεις».

● Ο κύριος Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων. Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.

Βιβλιογραφία

1. Rabbit Housing and Care ,Bob Bennett, Κεφάλαιο 3: Rabbit Diet Essentials, Κεφάλαιο 5: Safe and Comfortable Housing, Σελίδες: 45–67 (διατροφή), 89–110 (στέγαση).

2. The Rabbit Handbook, Karen Parker, Health Issues and Veterinary Care: Σελίδες 102–127, Bonding with Your Rabbit: Σελίδες 54–78.

3. Rabbits for Dummies, Audrey Pavia, Creating the Perfect Habitat: Σελίδες 23–49, Grooming Your Rabbit: Σελίδες 92–110.

4. Why Does My Rabbit…?, Anne McBride, Understanding Rabbit Behavior: Σελίδες 30–64, Addressing Aggressive Behaviors: Σελίδες 78–96.

5. Your Rabbit: A Kid’s Guide to Raising and Showing, Nancy Searle, Basic Care and Feeding: Σελίδες 14–37, Rabbit Health and Common Illnesses: Σελίδες 89–120.

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, https://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Kounelia/koynelia_kef4.pdf