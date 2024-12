Από το Λος Άντζελες στη Χιλή: Βρέθηκαν τα ρολόγια που είχαν κλαπεί από το σπίτι του Κιάνου Ριβς πριν ένα χρόνο

Το 2023 δεν ήταν και ότι καλύτερο για τον Κιάνου Ριβς, όσον αφορά την ιδιωτικότητά του. Ο σταρ του Χόλιγουντ είδε την περσινή χρονιά να «κλείνει», με μια συμμορία να εισβάλει στη βίλα του στο Λος Άντζελες και να του κλέβει πολύτιμα αντικείμενα.

Έναν χρόνο μετά από εκείνο το περιστατικό, τρία ρολόγια που είχαν κλαπεί από το σπίτι του Κιάνου Ριβς εντοπίστηκαν στη Χιλή. Όπως έκαναν γνωστό οι Αρχές της χώρας, ένας 21χρονος συνελήφθη, καθώς συνδεόταν με τα κλεμμένα αντικείμενα, ενώ ανάμεσα σε αυτά που ανακτήθηκαν ήταν και ένα Rolex Submariner αξίας 9.000 δολαρίων.

