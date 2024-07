Μηχανές, μουσικές και coolness: Ο Κιάνου Ριβς έξω από τη μεγάλη οθόνη

Ήταν γνωστό εδώ και λίγες ημέρες, πως σήμερα θα βγει στα ράφια των βιβλιοπωλείων το «The Book of Elsewhere», το πρώτο μυθιστόρημα που φέρει (και) την υπογραφή του Κιάνου Ριβς. Το βιβλίο αποτελεί μια συνεργασία ανάμεσα στον γνωστό ηθοποιό και τον συγγραφέα Τσάινα Μίεβιλ, ο οποίος μάλιστα έσπασε τη συγγραφική «σιωπή» του μετά από 12 χρόνια για αυτό το εγχείρημα.

Το βιβλίο μέσα στις 352 σελίδες του αφηγείται την ιστορία ενός αθάνατου πολεμιστή που περνάει χιλιετίες προσπαθώντας να κατανοήσει την αθανασία του και οι πρώτες κριτικές που έρχονται από το εξωτερικό είναι ανάμεικτες: κάποιοι θεωρούν ότι ήταν μια καλή προσπάθεια του Ριβς, άλλοι ότι αυτό το μυθιστόρημα δεν θα μπει στα best of του Μίεβιλ. Ίσως και η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση.

Η νουβέλα «The Book of Elsewhere» που έγραψε μαζί με τον Μίεβιλ βασίζεται στο κόμικ «BRZRKR» που δημιούργησε ο Ριβς παρέα με τον Ματ Κιντ

Η ουσία είναι πως αυτή η κίνηση του Ριβς εξέπληξε πολλούς, καθώς στο μυαλό των περισσότερων ήταν, είναι και θα είναι ένας ηθοποιός. Ωστόσο, στην πορεία του, ο 59χρονος Καναδός, έχει δείξει πως είναι πολλά περισσότερα από ένας επιτυχημένος ηθοποιός. Όχι μόνο με το φιλανθρωπικό του έργο ή τις δηλώσεις του, τύπου «τα λεφτά δεν είναι το παν στη ζωή», αλλά και με τα project με τα οποία ασχολείται παράλληλα με την υποκριτική του καριέρα.

Λάτρης των δύο τροχών

Ήταν το 2007 όταν ο Ριβς ζήτησε από τον Γκαρντ Χόλινγκερ να του κατασκευάσει μια customize Harley-Davidson. Ο Χόλινγκερ χρειάστηκε περίπου 5 χρόνια μέχρι να τα καταφέρει, ωστόσο το αποτέλεσμα ενθουσίασε τόσο πολύ τον ηθοποιό που του ζήτησε να συνεργαστούν και να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία. Το αποτέλεσμα ήταν να «γεννηθεί» η ARCH Motorcycle, η οποία μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει τρία μοντέλα: τα KRGT-1, 1s και Method 143.

Κιθαρίστας ή ντράμερ;

Η αγάπη του Ριβς για τη ροκ μουσική σκηνή είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη, όπου έχει και το δικό του συγκρότημα. Ο λόγος για τους Dogstar, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους το 1991, έκαναν ένα break το 2000 και επανενώθηκαν μια δεκαετία αργότερα. Το γκρουπ έως τώρα έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το περσινό «Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees», ενώ συχνά – πυκνά εμφανίζεται σε κάποιο μεγάλο φεστιβάλ. Για να λύσουμε την απορία, ο Ριβς δεν είναι ούτε κιθαρίστας ούτε ντράμερ: μπάσο παίζει και κάνει τα δεύτερα φωνητικά.

Επιτυχημένος κομίστας

Το 2021 ο Ριβς σε συνεργασία με τον Ματ Κιντ κυκλοφόρησαν το κόμικ «BRZRKR», την ιστορία ενός αθάνατου πολεμιστή και τις μάχες του μέσα στους αιώνες. Το κόμικ είχε τεράστια επιτυχία, που ενώ ο αρχικός σκοπός των Ριθς και Κιντ ήταν να κυκλοφορήσουν μόλις ένα τεύχος στο τέλος δημιούργησαν ένα ολόκληρο σύμπαν γύρω από τον Berzerker. Μάλιστα, η νουβέλα «The Book of Elsewhere» που έγραψε μαζί με τον Μίεβιλ βασίζεται στο συγκεκριμένο κόμικ.

Η art πλευρά του βιβλίου

Εδώ και μια επταετία, ο Ριβς έχει και τον δικό του εκδοτικό όμιλο, με την ονομασία X Artists’ Books. Το project το ξεκίνησε μαζί με τη σύντροφό του Αλεξάντρα Γκραντ και την Τζέσικα Φλέισμαν, έχοντας ως στόχο να εκδίδουν λίγο πιο αρτιστίκ βιβλία. Ή όπως γράφει στο site «καλλιτεχνικά πρότζεκτ που πάνε κόντρα στην παραδοσιακή έννοια του βιβλίου». Μάλιστα, κάτω από την ομπρέλα του εκδοτικού ομίλου του, κυκλοφόρησε και δύο βιβλία, τα «Ode to Happiness» και «Shadows».