Θα κάνει άλλο ένα «John Wick» ο Κιάνου Ριβς; – «Η καρδιά μου λέει ναι, αλλά τα γόνατά μου όχι»

Ο Κιάνου Ριβς είναι έτοιμος ψυχολογικά για μια νέα ταινία «John Wick», απ’ ότι φαίνεται όμως όχι σωματικά, καθώς δεν ξέρει αν τα γόνατα του θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν της προκλήσεως.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «CBS Mornings», αν και η καρδιά του είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, το σώμα του μπορεί να μην το αντέξει. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν τα γόνατά του αντέχουν την ένταση που απαιτούν τα γυρίσματα ταινιών δράσης.

