Ένας ξένος τουρίστας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίσθηκε από επίθεση καρχαρία στη Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά των αιγυπτιακών ακτών, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος της Αιγύπτου.

«Δύο ξένοι δέχθηκαν στην περιοχή του Μάρσα Αλάμ επίθεση καρχαρία που τραυμάτισε τον έναν και σκότωσε τον άλλο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου. Η εθνικότητα των θυμάτων δεν διευκρινίσθηκε.

Η περιοχή αποκλείσθηκε και το κολύμπι εκεί απαγορεύεται για το επόμενο διήμερο.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι το περιστατικό συνέβη σε βαθιά νερά, εκτός της ζώνης που χρησιμοποιείται για κολύμπι.

Οι ακτές της Ερυθράς Θάλασσας είναι σημαντική τουριστική περιοχή για την αιγυπτιακή οικονομία.

Η εμφάνιση καρχαριών δεν είναι σπάνια στην θαλάσσια αυτή περιοχή, αλλά δεν σημειώνονται συχνά επιθέσεις κατά κολυμβητών και αν υπάρξουν παρατηρούνται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές.

Τον Ιούνιο 2023, ένας Ρώσος τουρίστας έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία ανοικτά της Χουργκάντα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μάλιστα, τα μέλη του σώματος του 23χρονου Ρώσου ανασύρθηκαν από το εσωτερικό της κοιλιάς του αρπακτικού, όπως είχε δημοσιεύσει η New York Post.

Watch: An eyewitness video shows the moment a shark attacks a Russian citizen near a beach at the Egyptian Red Sea resort of Hurghada.https://t.co/L3I9HyMcHY pic.twitter.com/9PauZSZwhc

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 9, 2023