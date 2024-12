Bell pepper code ή αλλιώς η ένδειξη πως κάποιος έχει σκοπό να απιστήσει

Όταν κάνετε τα ψώνια σας στο σούπερ μάρκετ, πιθανότατα δεν θα σκεφτείτε ποτέ πώς θα τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο καρότσι ή στο καλάθι.

Ορισμένοι όμως εκεί έξω δίνουν μεγάλη προσοχή στην κίνηση αυτήν. Ο λόγος για τους παντρεμένους ή σε σχέση που έχουν σκοπό να απιστήσουν.

Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, έχουν δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο κώδικα μέσω του οποίου δείχνουν πως είναι ανοιχτοί στο φλερτ και στη σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης.

Να πούμε πως όλα τα παραπάνω δεν συμβαίνουν σε κάποιο μπαρ ή εστιατόριο, αλλά στο σούπερ μάρκετ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης της δημοφιλούς βρετανικής ιστοσελίδας για εξωσυζυγικές σχέσεις Illicit Encounters πρότεινε την εφαρμογή του Bell Pepper Code.

«Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε έναν μυστικό κώδικα στο πιο καθημερινό μέρος από όλα – το σούπερ μάρκετ. Είναι τέλειο! Κανείς δεν θα υποπτευόταν ποτέ ότι τα εβδομαδιαία ψώνια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι περισσότερο».

Ο χρήστης πρότεινε την τοποθέτηση δύο πιπεριών στο καλάθι ή το καρότσι, αλλά με τα κοτσάνια να κοιτάζουν προς τα κάτω.

«Είναι σαν μια μυστική χειραψία, αλλά με λαχανικά», έγραψε ο ενθουσιώδης χρήστης.

«Σκεφτείτε το. Κάνετε χαλαρά τα ψώνια σας και ξαφνικά βλέπετε κάποιον με τις χαρακτηριστικές πιπεριές στο καλάθι του. Τα βλέμματά σας συναντιούνται… Μια άμεση σύνδεση, χάρη σε μερικές πιπεριές», πρόσθεσε.

