Τα νέα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν την εμφάνισή τους σε πτήση και αποκάλυψαν δύο νέα παραδείγματα που ανάγουν την Κίνα ως δύναμη στρατιωτικής καινοτομίας στις 26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Aviation Week που στηρίζεται σε ειδικούς της αεροναυπηγικής.

Το ένα νέο αεροσκάφος εμφανίστηκε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύπτοντας ένα μεγάλο, τρικινητήριο πολεμικό αεροσκάφος με πιλοτήριο και πτέρυγα τύπου διαμαντιού χωρίς κάθετη ουρά. Ο έλεγχος της κλίσης φαίνεται να διαχειρίζεται από διαιρούμενα πηδάλια τύπου Northrop Grumman B-2.

Οι κινητήρες τροφοδοτούνται από μία μονή ραχιαία είσοδο και δύο κοιλιακές εισόδους, οι τελευταίες χρησιμοποιούν εισαγωγές σε σχήμα καρέτα. Η ραχιαία είσοδος διαθέτει μια υπερηχητική είσοδο χωρίς εκτροπέα που ενισχύει την αδιαφάνεια, αλλά όχι οι κοιλιακές είσοδοι.

Το μεγάλο κοιλιακό τμήμα της ατράκτου του αεροσκάφους παρέχει πιθανότατα χώρο για μια εσωτερική αποθήκη όπλων. Το κύριο σύστημα προσγείωσης διαθέτει δύο τροχούς το καθένα, χαρακτηριστικό γνώρισμα των βαρέων μαχητικών-βομβαρδιστικών, όπως το Sukhoi Su-34.

The Chinese H-20 Xian bomber that is going to be unveiled soon pic.twitter.com/FvqlFeyFVA

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) March 30, 2024