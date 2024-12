Δέκα άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν στη βορειοδυτική Νιγηρία προχθές Τετάρτη κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των ενόπλων δυνάμεων που είχαν στο στόχαστρο τζιχαντιστές, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Οι αεροπορικές επιδρομές είχαν στόχο μέλη της οργάνωσης Λακουράουα στην πολιτεία Σόκοτο, αλλά έπληξαν δυο γειτονικά χωριά, τα Γιντάν Μπίσα και Ρουντάουα.

«Δυο στρατιωτικά αεροσκάφη διεξήγαγαν επιδρομές εναντίον δυο χωριών κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον τρομοκρατών της Λακουράουα κοντά στο δάσος Σουράμε περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας)», ανέφερε ο Αμπουμπακάρ Μουχάμαντ, αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά τις κηδείες των θυμάτων.

«Χάσαμε δέκα ανθρώπους στο συμβάν αυτό και άλλοι έξι τραυματίστηκαν. Πολλές κατοικίες, εκτρεφόμενα ζώα και σιταποθήκες καταστράφηκαν», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Σόκοτο, ο Aχμεντ Αλίγιου, απέδωσε τους θανάτους σε «αδέσποτα πυρά» του νιγηριανού στρατού, χωρίς να δώσει απολογισμό.

Διευκρίνισε μέσω X ότι βρίσκεται σ’ επαφή με τη στρατιωτική ιεραρχία και πιέζει να διενεργηθεί «έρευνα σε βάθος», μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται τουλάχιστον επτά πτώματα, νεκρά ζώα και σπίτια που μετατράπηκαν σε συντρίμμια και αποκαΐδια.

It is with a heavy heart that I address you following the tragic incident in the communities of Gidan Bisa and Runtuwa in the Silame Local Government Area. This heartbreaking event, caused by an accidental misfire from the Nigerian Army, has… pic.twitter.com/NhYAXFjLmZ

Σύμβουλος του προέδρου Μπόλα Τινούμπου, που είχε μιλήσει για «ψευδείς ειδήσεις» την Τετάρτη, έκανε στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών.

«Λυπάμαι βαθιά για τις παρανοήσεις που μπορεί να προκάλεσαν οι αρχικές δηλώσεις μου», ανέφερε ο Ντάντα Ολεσεγκούν μέσω X, κρίνοντας πως η υπόθεση δείχνει «τις προκλήσεις» που ενέχει το ν’ αναφέρεται κανείς «σε περίπλοκες επιχειρήσεις σε περιοχές όπου αναμιγνύονται πολίτες και κακοποιά στοιχεία».

In light of new findings, I wish to address inaccuracies in my earlier post regarding the airstrikes in Gidan Sama and Rumtuwa, Silame Local Government Area, Sokoto State.

Initial reports, based on security authorities’ statements and reconnaissance data, indicated that the…

