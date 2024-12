Ζελένσκι: 500 τόνοι σιτάλευρου είναι ήδη καθ’ οδόν προς τη Συρία

Η Ουκρανία, παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας σιτηρών, έστειλε την πρώτη της παρτίδα επισιτιστικής βοήθειας στην Συρία, όπως δήλωσε σήμερα (27/12) ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι 500 μετρικοί τόνοι σιτάλευρου είναι ήδη καθ΄οδόν προς την Συρία, στο πλαίσιο της ουκρανικής ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας «Σιτηρά από την Ουκρανία», σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.

«Το σιτάλευρο σχεδιάζεται να διανεμηθεί σε 33.250 οικογένειες ή 167.000 ανθρώπους τις ερχόμενες εβδομάδες», έγραψε ο Ζελένσκι στο X, προσθέτοντας: «Κάθε πακέτο ζυγίζει 15 κιλά και μπορεί να θρέψει μια πενταμελή οικογένεια για ένα μήνα».

As promised, we are supporting the Syrian people in their time of need.

500 tonnes of Ukrainian wheat flour are already on their way to Syria as part of our “Grain From Ukraine” humanitarian program in cooperation with the WFP.

The wheat flour is planned to be distributed to…

