Φέτος τα Χριστούγεννα ο Γκριντς τα βάζει με τους εμπόρους ναρκωτικών του Περού

Ο Γκριντς δεν κλέβει μόνο τα Χριστούγεννα φέτος, ίσως να εξαρθρώνει και συμμορίες ναρκωτικών.

Ένας περουβιανός αστυνομικός, ντυμένος ως ο διαβόητος γκρινιάρης που μισεί τα Χριστούγεννα, ανέλαβε τη λίστα των κακών την περασμένη εβδομάδα, αφού ηγήθηκε μιας αστυνομικής επιχείρησης στην πρωτεύουσα, Λίμα, για την εξάρθρωση μιας φερόμενης συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών.

Βίντεο που παρείχε η εθνική αστυνομία δείχνει τον Γκρίντς, ντυμένο με το σακάκι του Άγιου Βασίλη, να τρέχει σε έναν δρόμο στο Σαν Μπαρτόλο, νότια της Λίμα, με μια βαριοπούλα περασμένη στον ώμο του.

In a creative operation in Lima, Peru, a police officer disguised as the Grinch led a raid against a suspected drug trafficking family. pic.twitter.com/CdfThM7QJ9

