Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της Delta από το Σιάτλ στη Χαβάη, όταν εντοπίστηκε ένα άτομο να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο χωρίς εισιτήριο.

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ο παράνομος επιβάτης προσπάθησε να μπει κρυφά στο αεροσκάφος και απομακρύνθηκε. Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (24/12) στην Πτήση 487 στο Airbus A321neo που είχε προορισμό τη Χονολουλού.

Ο επιβάτης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, συνελήφθη μετά την απομάκρυνσή του από το αεροσκάφος πριν από την απογείωση.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια και την προστασία των επιβατών μας. Οι άνθρωποι της Delta ακολούθησαν τις διαδικασίες για να απομακρύνουν έναν επιβάτη χωρίς εισιτήριο από την πτήση και στη συνέχεια να τον συλλάβουν. Ζητάμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την καθυστέρηση και τους ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία τους», ανέφερε η Delta.

An unticketed passenger was caught on a Delta flight bound for Hawaii, forcing the jet back to the gate. Authorities are investigating how this happened again and during one of the busiest travel days of the year. Mola Lenghi has more. https://t.co/H2Pf5uHsDj pic.twitter.com/tHpXDzQcyJ

— World News Tonight (@ABCWorldNews) December 27, 2024