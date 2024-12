Η Μπιγιονσέ έδειξε -για ακόμη μία φορά- τον λόγο που θεωρείται η απόλυτη pop diva του 21ου αιώνα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων βρέθηκε στη γενέτειρά της, το Χιούστον του Τέξας και με άκρως εορταστική διάθεση τραγούδησε και χόρεψε στο ημίχρονο show του NFL.

Μάλιστα, για πρώτη φορά ερμήνευσε ζωντανά ορισμένα κομμάτια του νέου της album με τίτλο «Cowboy Carter».

Το «Cowboy Carter» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και έχει κερδίσει 11 βραβεία Grammy.

Η Μπιγιονσέ ξεκίνησε την εμβληματική εμφάνισή της έφιππη, μπαίνοντας κυριολεκτικά καβάλα στο άλογο, ενώ τραγουδούσε το «16 Carriages».

Αφού κατέβηκε με κλασικά αυτοκίνητα τοποθετημένα στο φόντο, ξεκίνησε τη διασκευή της στην κλασική επιτυχία των Beatles «Blackbird», συνοδευόμενη από τραγουδιστές της country.

Εμφανίσεις-έκπληξη

Ο Post Malone έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη για να ερμηνεύσει τη συνεργασία τους «Levii’s Jeans».

Με την υποστήριξη μπάντας, η Μπιγιονσέ ερμήνευσε επίσης το «Ya Ya» και μαζί της στο γήπεδο ήταν και η κόρη της Blue Ivy, η οποία χόρεψε δίπλα στη μητέρα της κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Texas Hold ‘Em».

beyoncé brings out post malone to perform at her christmas halftime show #BeyonceBowl

pic.twitter.com/vR1Hl53OXm — 2000s (@PopCulture2000s) December 25, 2024

Blue Ivy just joined Beyoncé on stage to line dance during her performance of Texas Hold ‘Em#BeyonceBowl pic.twitter.com/XWkVRXk8nB — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 25, 2024

«Καλά Χριστούγεννα, ο Θεός να σας ευλογεί όλους», είπε η Μπιγιονσέ στο τέλος της εκρηκτικής εμφάνισής της, καθώς υψώθηκε ψηλά πάνω από το γήπεδο σε μια λευκή πλατφόρμα.

Beyoncé after her halftime show performance. pic.twitter.com/5URLFTQqoS — Pop Base (@PopBase) December 25, 2024

Η Queen Bey προϊδέασε το κοινό για την εμφάνισή της, την Τρίτη με ένα βίντεο στο οποίο δείχνει την ίδια να σταματάει μια μπάλα ποδοσφαίρου με τις ψηλοτάκουνες γόβες της, ενώ παίζει στο μπάντζο το δημοφιλές τραγούδι της «Texas Hold ‘Em».

I’m sending you big joy and love on this Cowboy Christmas Eve ❤ I’ll see y’all tomorrow, in my city HTX 🤟🏽🏈🪕🌵🎄 pic.twitter.com/DFNmOjZNLr — BEYONCÉ (@Beyonce) December 24, 2024

Η Μπιγιονσέ είναι συνηθισμένη σε μεγάλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με το NFL. Η βραβευμένη με Grammy ήταν η επικεφαλής του Super Bowl του 2013 στη Νέα Ορλεάνη και μαζί με τους Coldplay και Bruno Mars βρέθηκε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του show του Super Bowl του 2016.