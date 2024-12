Δεν την ξεπέρασε ποτέ: Η ταινία που «τραυμάτισε» τον Χιου Γκραντ όταν ήταν παιδί

Είναι πολλοί οι ρόλοι στους οποίους έχουμε δει τον Χιου Γκραντ. Άλλοτε σε ρομαντικό σύντροφο, σε γοητευτικό και ατημέλητο Βρετανό γόη και άλλοτε σε ταινίες τρόμου.

Η ταινία «Τέσσερις Γάμοι και Μία Κηδεία» έθεσε τα θεμέλια για να γίνει διεθνής σταρ, ενώ στη συνέχεια υποδύθηκε διάφορες παραλλαγές του ίδιου χαρακτήρα σε ταινίες όπως «Λογική και Ευαισθησία», «Δύο Εβδομάδες Προθεσμία», «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ», «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» και άλλες.

Τα θρίλερ πάντως, τις απέφευγε o Χιου Γκραντ για περισσότερο από 30 χρόνια. Αποφάσισε όμως να κάνει το μεγάλο βήμα σε διάφορα φιλμ όπως τα «The Lair of the White Worm» και «Night Train to Venice», οι οποίες είναι οι μόνες ταινίες τρόμου στις οποίες είχε συμμετάσχει μέχρι φέτος.

Σύμφωνα με τον ίδιο η εξήγηση είναι απλή: «Είναι πολύ τρομακτικές για μένα οι ταινίες τρόμου», παραδέχθηκε. «Είδα τον ‘Εξορκιστή’ όταν ήμουν πολύ μικρός και από τότε κάνω θεραπεία. Ενώ πρόσφατα είδα κατά λάθος το ‘Midsommar’, επειδή νόμιζα ότι ήταν μια χαρούμενη σουηδική κωμωδία», εξήγησε ο Χιου Γκραντ.

Η επιστροφή στα θρίλερ

Φέτος, πάντως έκανε την «ανατροπή» καθώς ερμήνευσε τον μοχθηρό Mr Reed στο ψυχολογικό θρίλερ «Heretic» – όπως αποδείχθηκε μια επιτυχημένη κίνηση, αφού το φιλμ ξεπέρασε τέσσερις φορές τον προϋπολογισμό του στο box office και του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία «Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία».

Λίγα λόγια για την ταινία

Το στόρι, που συνυπογράφουν οι δυο σκηνοθέτες, θέλει δύο νεαρές ιεραποστόλους μίας θρησκευτικής αίρεσης, την αποφασιστική Μπαρνς και τη συνεσταλμένη Πάξτον, να χτυπούν την πόρτα ενός μοναχικού Άγγλου, του Ριντ, ο οποίος τις προσκαλεί να μπουν στο σπίτι του, αφού τις διαβεβαιώνει ότι σε αυτό βρίσκεται και η γυναίκα του, κάτι που είναι απαραίτητο για να μπουν τα κορίτσια σε μια ξένη οικία.

Η γυναίκα του δεν εμφανίζεται, γιατί όπως ισχυρίζεται ο Ριντ ετοιμάζει μία πίτα βατόμουρου και όταν αυτός πάει στην κουζίνα, η Μπαρνς θα συνειδητοποιήσει ότι η μυρωδιά της πίτας έρχεται από ένα αρωματικό κερί και καταλαβαίνει ότι η εξώπορτα είναι κλειδωμένη και έχει χαθεί το σήμα τηλεφώνου. Η περιπέτεια των δυο κοριτσιών μόλις έχει αρχίσει…

