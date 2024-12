Τραγωδία με τέσσερις νεκρούς σημειώθηκε στην Τουρκία εχθές Κυριακή, στην πόλη Μούγλα, όταν ελικόπτερο συνετρίβη σε προαύλιο νοσοκομείου.

Αιτία της συντριβής μοιάζει να είναι η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε με τη στιγμή της απογείωσης του αεροσκάφους από την ταράτσα του νοσοκομείου. Όπως θα δείτε η δυσκολία να απογειωθεί είναι εμφανής και παίρνει αρκετή ώρα.

Το ελικόπτερο είχε προορισμό την Αττάλεια και επέβαιναν σε αυτό τέσσερα άτομα. Οι δύο πιλότοι, ένας γιατρός και ένα ακόμη μέλος του ιατρικού προσωπικού.

Δείτε το βίντεο με την απογείωση:

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και τις Αρχές της πόλης, το ελικόπτερο προσέκρουσε στον 4ο όροφο του νοσοκομείου και στη συνέχεια συνετρίβη στον προαύλιο χώρο του.

🚨 JUST IN: Tragedy in southwestern Turkey as a helicopter crashes into a hospital, claiming four lives. 💔 Thoughts and prayers to the victims and their families during this devastating time. #Turkey #BreakingNews #HelicopterCrash pic.twitter.com/htlcIuyroO

— Dilojan (@umadilojan) December 22, 2024