Στο στόχαστρο του Ισραήλ βρέθηκε για ακόμα μία φορά η Υεμένη με τον στρατό να δηλώνει ότι επιτέθηκε σε «στρατιωτικούς στόχους» που ανήκουν σε μαχητές των Χούθι μετά την αναχαίτιση πυραύλου που εκτόξευσε η ομάδα προς το Ισραήλ.

«Μετά την έγκριση των σχεδίων επίθεσης από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών πληροφοριών και του Ναυτικού, επιτέθηκαν πρόσφατα σε στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στη δυτική παράκτια λωρίδα και βαθιά στο εσωτερικό της Υεμένης», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του το πρωί της Πέμπτης.

«Οι στόχοι στους οποίους επιτέθηκαν χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις των Χούθι για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις», ανέφερε ο στρατός.

Το τηλεοπτικό κανάλι Al-Masirah που πρόσκειται στους Χούθι δήλωσε ότι μια σειρά από «επιθετικές επιδρομές» εξαπολύθηκαν στη Σανάα και την πόλη-λιμάνι Χοντέιντα νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Οι επιθέσεις «είχαν στόχο δύο κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας» στη Σανάα, ενώ στη Χοντάιντα «ο εχθρός εξαπέλυσε τέσσερις επιθετικές επιδρομές με στόχο το λιμάνι… και δύο επιδρομές με στόχο» μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, ανέφερε το Al-Masirah.

Το πρακτορείο ειδήσεων SABA της Υεμένης ανέφερε επίσης ότι τέσσερις επιδρομές είχαν στόχο τη Χοντέιντα, με δύο να στοχεύουν την πετρελαϊκή εγκατάσταση Ras Issa, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας ορισμένους από τους υπαλλήλους της.

Το δίκτυο Al-Masirah κάνει λόγο για εννέα νεκρούς.

