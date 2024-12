Μπριζίτ Μπαρντό, Ράκελ Γουέλς ή περούκα; Η Κιμ Καρντάσιαν διχάζει και μετράει ξανά δισ.

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε νέες αναρτήσεις στο Instagram για την καμπάνια της ετικέτας SKIMS που την έχει αναδείξει σε μεγιστάνα της μόδας. Το αποτέλεσμα διχάζει, συζητιέται και η Κιμ Καρντάσιαν είναι ξανά κερδισμένη.

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν ξέρει τι και ποια αντιγράφει γράφουν οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα μετά τις αναρτήσεις της ως κεντρικό πρόσωπο της νέας καμπάνιας των SKIMS.

Σε μια από τις λήψεις η Κιμ Καρντάσιαν φοράει ένα μπικίνι φτιαγμένο από γούνα, θυμίζοντας το εμβληματικό κοστούμι της Ράκελ Γουέλς από την ταινία του 1966 One Million Years B.C. που την καθιέρωσε ως εκρηκτική σεξοβόμβα στο σελιλόϊντ.

Το ίδιο κοστούμι έχουν αντιγράψει σε άλλες αναρτήσεις που έγιναν viral οι Χάιντι Κλουμ και Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Οι θαυμαστές της Κιμ Καρντάσιαν σχολίασαν τις εμπνεύσεις της φωτογράφησης σημειώνοντας ότι τη βρίσκουν «πολύ οικεία».

«Είναι μια αναφορά στα 60s, θυμάστε το έκανε η Ράκελ Γουέλς σε εκείνη την προϊστορική ταινία;» είπε ένας θαυμαστής στο X. Ένας άλλος πρόσθεσε, «Αυτή είναι η Ρακέλ, μου αρέσει!».

Η εικόνα της Ράκελ Γουέλς είχε γίνει μια εμβληματική εικόνα της ποπ κουλτούρας και την έχρισαν ως κορυφαία pinup αφίσα του Χόλιγουντ.

Το look που αντιγράφηκε από πολλές δίχασε ως προς την έμπνευση του.

Μπριζίτ Μπαρντό και μια περούκα

Άλλοι followers της 44χρονης Καρντάσιαν σχολίασαν ότι η φωτογράφηση είναι μια αντιγραφή των πορτρέτων της Μπριζίτ Μπαρντό.

Άλλοι πάλι βρήκαν ομοιότητες με τη Μπιγιονσέ και τη Σιάρα, η οποία έκανε like στην ανάρτηση της Καρντάσιαν.

«Νόμιζα ότι έβλεπα για μια στιγμή τη Μπιγιονσέ, lol» έγραψε χρήστης. Άλλος πάλι είδε την Καρντάσιαν ως Σακίρα ενώ χιομορίστας σχολίασε:

«Και το βραβείο για τον καλύτερο δεύτερο ρόλο πηγαίνει στην ΠΕΡΟΥΚΑ!».

Την περασμένη εβδομάδα η Kαρντάσιαν είπε ότι ελπίζει να φέρει τη σειρά shapewear SKIMS στην πασαρέλα.

Η επωνυμία ειδών ρούχων της σταρ και influencer έκανε πρεμιέρα το 2019.

«Μπορώ να μας δω να κάνουμε ένα fashion show, όχι σαν τα κλασικά που ενσωματώνονται στις εβδομάδες μόδας αλλά κάτι πιο μοναδικό» είπε στο WWD.

Mέσα σε μια πενταετία η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε να διεκδικήσει μερίδιο μιας αγοράς που αναδύεται με τη μπράντα της να έχει αξία 4 δισ. δολάρια

«Θα πρέπει να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία» πρόσθεσε.

«Γνωρίζω κάθε προϊόν που έχουμε, έχω φορέσει και προβάρει κάθε κωδικό που βγαίνει» είπε για το ρόλο της στην ευπώλητη ετικέτα.

Η Kιμ Καρντάσιαν στους Financial Times για τα SKIMS

H Kιμ Καρντάσιαν και η επιτυχία των SKIMS την έχρισαν εξώφυλλο στην περιοδική έκδοση των Financial Times, How To Spend It (HTSI).

Στη συνένετυξη της η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για την επιτυχία της επωνυμίας που έχει αξία 4 δισ. δολάρια.

Ως η πρέσβειρα του brand, η Καρντάσιαν έχει μετατρέψεει τη σειρά shapewear της σε μια τεράστια αυτοκρατορία σε όλο τον κόσμο από την ίδρυση της πέντε χρόνια πριν.

«Επιμελούμαι την εικόνα, όλες τις ιδέες, τα υφάσματα, τις δοκιμές. Είμαι το πρόσωπο αυτής της μάρκας».

«Πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της SKIMS, η Κιμ Καρντάσιαν κάθεται πάνω σε μια αυτοκρατορία λιανικής με αποτίμηση αγοράς 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων» αναφέρεται στη λεζάντα των FT.

Mε όχημα της την επιτυχία του επιχειρηματικού της εγχειρήματος, η Κιμ Καρντάσιαν έχει προσωπική καθαρή αξία 1,7 δισ. δολαρίων – πολύ περισσότερα από τα μόλις 11 εκατ. δολάρια που αποτιμήθηκε η καθαρή της αξία όταν έκανε πρεμιέρα ως reality star στο show που βγήκε αέρα το 2007, το Keeping Up With The Kardashians.

Η reality σταρ έβγαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν τόσο ως εκτελεστική παραγωγός όσο και ως σταρ της επιτυχίας του reality του E! που προβαλλόταν για 20 σεζόν.

Το 2014, ξεκίνησε την εφαρμογή παιχνιδιών για κινητά Kim Kardashian: Hollywood και κέρδισε 1,6 εκατ. δολάρια τις πρώτες πέντε ημέρες μετά την κυκλοφορία της.

Το 2015 κυκλοφόρησε τη δική της σειρά Kimojis ενώ μεγάλο κομμάτι της περιουσίας της έρχεται και από τη σιερά προϊόντων ομορφιάς με την επωνυμία της SKKN.