Δύο Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι προσεγγίστηκαν για να βοηθήσουν το Ισραήλ να εντοπίσει τα λείψανα του διάσημου κατασκόπου Έλι Κοέν και ενός Ισραηλινού στρατιώτη στη Συρία που αγνοείται από το 1982.

«Μας προσέγγισαν, μέσω διαμεσολαβητών, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να βρεθούν τα λείψανα ενός Ισραηλινού στρατιώτη που αγνοείται από το 1982», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος με έδρα τη Δαμασκό.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος, «βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη επαφές για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας ταφής του Ισραηλινού πράκτορα Έλι Κοέν».

Ένας άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που έχει την έδρα του εκτός Συρίας και ζήτησε επίσης να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε ότι η διαμεσολάβηση γίνεται μέσω Ρώσων και Παλαιστίνιων αξιωματούχων που εδρεύουν στο εξωτερικό.

