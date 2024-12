Ο Τσακαλώτος παρομοίασε την κυβέρνηση με δύο κωμικές σειρές του BBC

Μια σκωπτική ανάρτηση για την κυβέρνηση και την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

«Τι μαθαίνει η κ Κεραμέως από τον Sir Humphrey Appleby GCB KBE MVO*

Τρίτη ημέρα προϋπολογισμού σήμερα και ακούγοντας τις συζητήσεις για τους χαμηλούς μισθούς στη χώρα μας σκέφτηκα τις πρόσφατες επιλογές της κυβέρνησης που την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που θέτει ως στόχο να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις στο 80%, επέλεξε να νομοθετήσει τη δημιουργία μιας επιτροπής αντί να μας παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα γίνει αυτό.

Και θυμήθηκα 2 κωμικές σειρές που μετέδιδε στη Βρετανία το BBC τη δεκαετία του 80. Το Ναι, κύριε Υπουργέ και Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ. Εκεί παρουσιαζόταν ένας γραφειοκράτης, ο Sir Humphrey, που όταν τον ρωτούσαν με αγωνία είτε ο Υπουργός είτε ο Πρωθυπουργός τι θα έπρεπε να κάνουν για να φανεί ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο θέμα – που στην πραγματικότητα όμως δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν – εκείνος τους προέτρεπε να ανακοινώσουν ότι θα φτιάξουν μια επιτροπή η οποία θα συζητούσε το θέμα. Θα δημιουργούνταν έτσι η εντύπωση ότι υπάρχει ενδιαφέρον αλλά στην πράξη δεν θα γινόταν τίποτα. Μάλιστα όταν τον ρωτούσαν τι θα γινόταν αν τους κατηγορούσαν ότι με αυτό τον τρόπο ροκάνιζαν το χρόνο, η απάντηση ήταν ότι αυτό απλά δεν ίσχυε διότι η αντιπολίτευση επιθυμούσε εύκολες πρόχειρες λύσεις σε αντίθεση με την κυβέρνηση που θα κατέληγε σε ολοκληρωμένο σχέδιο μετά από ενδελεχή έρευνα.

Τα πράγματα είναι απλά όσο και αν η κ. Κεραμέως δεν θέλει να το αντιληφθεί. Χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν είναι εφικτό να αυξηθούν οι μισθοί.

* GCB: Knight Grand Cross of the Order of the Bath

KBE: Knight of the British Empire

MVO: Member of the Royal Victorian Order».