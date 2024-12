Χριστούγεννα στο Πεδίον του Άρεως: Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό μας περιμένει να ζήσουμε όλοι μαζί τη μαγεία των γιορτών

Τα Χριστουγεννιάτικα χωριά βρίσκονται στην to-do list των περισσότερων εξ ημών στις γιορτές, γιατί είναι το μέρος που πραγματικά χτυπάει η καρδιά των Χριστουγέννων. Η ατμόσφαιρα εκεί γεννάει αβίαστα χαμόγελα, οι μουσικές δίνουν τον ρυθμό και οι άνθρωποι μοιάζουν πιο όμορφοι μακριά από τα «πρέπει» της καθημερινότητας. Φανταστείτε δε αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό να βρίσκεται στο κέντρο της στολισμένης πρωτεύουσας.

Για αυτό ραντεβού, με όλους τους φαν της πιο λαμπερής γιορτής του χρόνου, δίνουμε στο ανανεωμένο Πεδίον του Άρεως. Εκεί, τo “Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό” άνοιξε επίσημα τις πύλες του την προηγούμενη Κυριακή, με μία εντυπωσιακή γιορτή, συνοδεία ενός φαντασμαγορικό Lightning & Drone show, που φώτισε το πάρκο και δημιούργησε μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Πίσω από αυτήν την γιορτινή πρωτοβουλία βρίσκεται η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals, που υποστήριξε οριζόντια τη δημιουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση. Όσοι επισκεφτείτε τον χώρο θα δείτε τη φωτισμένη πύλη, τον λαμπερό διάδρομο, θα βρεθείτε μπροστά στο επιβλητικό stage για να παρακολουθήσετε μία από τις πολλές παραστάσεις, βλέποντας ότι κάθε σημείο του Χωριού φέρει τη σφραγίδα της Protergia.

Σημειώστε τις ημερομηνίες και μην χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσετε συναυλίες από αγαπημένους καλλιτέχνες, να δοκιμάσετε την εμπειρία ενός υπερσύγχρονου παγοδρόμιου, να δείτε από κοντά τεράστια καρουζέλ, να παίξετε διαδραστικά παιχνίδια, να απολαύσετε λιχουδιές, να φωτογραφηθείτε με τον Άγιο Βασίλη στο “Protergia Έλκηθρο”, να μεταμορφωθείτε σε Άγιο Βασίλη μέσα από ένα πρωτοποριακό AI photοbooth και σε χριστουγεννιάτικα ξωτικά στο ειδικά διαμορφωμένο Face Painting corner, καθώς και να επισκεφθείτε 40 ξύλινα σπιτάκια με χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Δείτε σήμερα κιόλας το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων και οργανώστε βόλτες μετά μουσικής και πολλών άλλων δρώμενων με τους φίλους σας. Ακούστε ζωντανά τους Ρένα Μόρφη, Γλυκερία, Δημήτρη Μπάση, Stavento & Ήβη Αδάμου και πολλούς ακόμα. Απολαύστε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Δημήτρη Μητροπάνο με τις φωνές των Πέγκυ Ζήνα, Μπάμπη Στόκα, Κώστα Τριανταφυλλίδης, και ζήστε από κοντά ένα μουσικό αφιέρωμα για το Αστικό Τραγούδι του Μεσοπολέμου από τους Γιάννη Μπέζο, Τάνια Τρύπη, Βιολέτα Ίκαρη, Ελένη Καρακάση και Μπάμπη Βελισσάριο.

Όσο για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία από τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες για να καλωσορίσουμε το νέο χρόνο με πολύ κέφι και χορό.

Και το μουσικό ταξίδι στο “Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό” δεν σταματάει εδώ: Κρουστά και Πνευστά από τους Μολυβένιους Στρατιώτες, Τζαζ, ροκ, έντεχνα, παραδοσιακά από καλλιτέχνες που θα σας ταξιδέψουν μακριά, όπως ακόμα και νεανικές μπάντες όπως οι Deterrents (Alternative Rock), On Our Way Home (Post Hardcore), Afasia (Alt Rock) και αΚρήτες (Παραδοσιακά) για τους έφηβους μουσικόφιλους.

Όσο για τα παιδιά, θα απολαύσουν από παράσταση με Μαγικά Τρικ μέχρι παιδικά τραγούδια με τις φωνές των Γιάννη Ζουγανέλη, Ρένα Μόρφη, Κώστα Θωμαΐδη, Νίκη Γρανά & Γιάννη Διονυσίου και μία μουσικοθεατρική παράσταση από το παραμύθι των Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα “Αγέλαστη Πολιτεία”.

Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, με μουσικές από όλες τις δεκαετίες και τα είδη, ενώ δεν λείπουν και τα σπέσιαλ πάρτι όπως αυτό της Ευρυδίκης με τον Μύρωνα Στρατή, όπως και του MAD Radio.

Το “Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό” θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Οπότε δείτε το Πρόγραμμα ΕΔΩ και οργανωθείτε!

Η Protergia δείχνει έμπρακτα τη δέσμευσή της για μια πιο όμορφη καθημερινότητα στην Αθήνα, συνδυάζοντας διασκέδαση, πολιτισμό και οικολογική σκέψη. Με στόχο να στηρίξει την Περιφέρεια Αττικής, συμβάλλει στην αναβάθμιση του Πεδίου του Άρεως, ενώ παράλληλα βοηθά την Αθήνα να ξεχωρίσει ως τουριστικός προορισμός. Μέσα από αυτή τη χορηγία, επιθυμεί να προσφέρει μοναδικές, γιορτινές εμπειρίες που θα μαγέψουν μικρούς και μεγάλους.