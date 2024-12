Πρώτο… δώρο του Τραμπ υπέρ Μασκ – Ποια ρύθμιση θέλει να καταργήσει προς όφελος της Tesla

Η μεταβατική ομάδα που έχει ορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει η επερχόμενη κυβέρνηση να εγκαταλείψει μια απαίτηση αναφοράς τροχαίου ατυχήματος, στην οποία αντιτίθεται από καιρό και η Tesla του Έλον Μασκ, σύμφωνα με έγγραφο που αποκάλυψε το Reuters. Πρόκειται για μια κίνηση που θα μπορούσε να πλήξει την ικανότητα της κυβέρνησης και της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής να ερευνά και να ρυθμίζει την ασφάλεια των οχημάτων με συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ξόδεψε περισσότερο από 250 εκατομμύρια δολάρια βοηθώντας τον Τραμπ να εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο. Η κατάργηση της διάταξης περί αναφοράς ατυχημάτων θα ωφελούσε ιδιαίτερα την Tesla, η οποία έχει αναφέρει τα περισσότερα από τα ατυχήματα – περισσότερα από 1.500 – στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος. Η βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων έχει στοχοποιηθεί σε έρευνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA), συμπεριλαμβανομένων τριών που προκύπτουν από τα δεδομένα.

Η σύσταση για την εξάλειψη του κανόνα αναφοράς σύγκρουσης προήλθε από μια μεταβατική ομάδα επιφορτισμένη με την παραγωγή μιας στρατηγικής 100 ημερών για την πολιτική αυτοκινήτων. Η ομάδα κατηγόρησε τον κανόνα ότι αποτελεί μέτρο «υπερβολικής» συλλογής δεδομένων, δείχνει το έγγραφο που είδε το Reuters.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιον ρόλο πιθανώς διαδραμάτισε ο ίδιος ο Μασκ στη διαμόρφωση των συστάσεων της ομάδας μετάβασης ή την πιθανότητα να τις εφαρμόσει η διοίκηση. Η Alliance for Automotive Innovation, ένας εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός από την Tesla, επέκρινε επίσης την απαίτηση ως επαχθή.

Μια ανάλυση του Reuters σχετικά με τα δεδομένα του NHTSA, δείχνει ότι η Tesla αντιπροσώπευε τα 40 από τα 45 θανατηφόρα δυστυχήματα που αναφέρθηκαν στη ρυθμιστική αρχή έως τις 15 Οκτωβρίου.

