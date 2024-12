Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στα πρώτα του σχόλια για τις εξελίξεις στη Συρία, με την πτώση του Άσαντ, έκανε λόγο για κοινό σχέδιο ΗΠΑ – Ισραήλ.

Ο Χαμενεΐ, μιλώντας σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη, είπε πως το Ιράν έχει «αποδείξεις» ότι «αυτό που συνέβη στη Συρία ήταν προϊόν κοινού σχεδίου των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταδίδει το Al Jazeera.

«Ναι, μια γειτονική στη Συρία χώρα έπαιξε και παίζει σαφή ρόλο σε αυτό. Το βλέπουμε αυτό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Τουρκία.

Αλλά ο Χαμενεΐ τόνισε και πάλι ότι «οι κύριοι συνωμότες» ήταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

The moment when Imam Khamenei entered the Imam Khomeini Hussainiyah to speak about recent developments in region on Wednesday, December 11, 2024 pic.twitter.com/sD3kaAZlZ9

— Khamenei Media (@Khamenei_m) December 11, 2024