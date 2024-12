Για τη στάση που θα κρατήσει η Ομάδα των 7 (G7) σχετικά με τη Συρία γράφει το Bloomberg.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της απόφασης, το οποίο μπορεί να αλλάξει, όπως επισημαίνει το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων, οι ηγέτες της G7 είναι πρόθυμοι να στηρίξουν μια νέα συριακή κυβέρνηση εάν στη μεταβατική διαδικασία γίνουν σεβαστές οι μειονότητες.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ έγινε ένα από τα πρώτα κράτη που εγκαθίδρυσε επικοινωνία με τους ηγέτες των ισλαμιστών ανταρτών που ανέτρεψαν τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η G7 «ελπίζει ότι όλες οι οργανώσεις της αντιπολίτευσης που επιδιώκουν ρόλο στη διακυβέρνηση της Συρίας θα επιδείξουν τη δέσμευσή τους για τα δικαιώματα όλων των Σύρων», σύμφωνα με το σχέδιο δήλωσης που η Ομάδα των 7 σχεδιάζει να εκδώσει αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

G-7 leaders are willing to support a new Syrian government if the transition process respects the rule of law as well as religious and ethnic minorities https://t.co/qdgMKzNtt8

— Bloomberg (@business) December 10, 2024