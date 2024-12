Εκκενώνονται χωριά στις Φιλιππίνες μετά από μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη (βίντεο)

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους στις Φιλιππίνες, λόγω μεγάλης έκρηξης ηφαιστείου που σημειώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 87.000 άνθρωποι, μέχρι τώρα, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν μια περιοχή των κεντρικών Φιλιππίνων, σήμερα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίο, μετά την σύντομη έκρηξη ενός ηφαιστείου. Αυτό συνέβη καθώς ένα πανύψηλο σύννεφο τέφρας και υπερθερμάνοντα ρεύματα αερίου και συντριμμιών κατέβηκαν στις δυτικές πλαγιές του.

Οι μαζικές εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν επειγόντως σε πόλεις και χωριά που βρίσκονται πλησιέστερα στις δυτικές και νότιες πλαγιές του Κανλαόν, οι οποίες καλύφθηκαν από τη στάχτη του, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Λα Καστελάνα στο Νέγκρος Οκσιντένταλ.

«Μια εκρηκτική έκρηξη σημειώθηκε στην έξοδο κορυφής του ηφαιστείου Κανλαόν στις 15:03 (0703 GMT) σήμερα», ανέφερε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

«Όλες οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται να εκκενώσουν την ακτίνα των 6 χιλιομέτρων από την κορυφή του ηφαιστείου και πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πρόσθετη εκκένωση εάν η δραστηριότητα το δικαιολογεί», πρόσθεσε.

Η τελευταία έκρηξη του όρους Κανλαόν στο κεντρικό νησί Νέγρος δεν προκάλεσε απώλειες ζωών, αλλά το επίπεδο συναγερμού αυξήθηκε κατά ένα επίπεδο, υποδεικνύοντας ότι ενδέχεται να σημειωθούν περαιτέρω εκρήξεις.

An explosive eruption occurred at the summit vent of Kanlaon Volcano at 3:03 PM today, 9 December 2024. The eruption produced a voluminous plume that rapidly rose to 3,000 meters above the vent and drifted west-southwest. Pyroclastic density currents or PDCs descended the slopes… pic.twitter.com/EFNFDzRHEe

Η ηφαιστειακή τέφρα έπεσε σε μια ευρεία περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας Αντίκε, περιορίζοντας την ορατότητα και θέτοντας κινδύνους για την υγεία, δήλωσαν τηλεφωνικά ο επικεφαλής ηφαιστειολόγος των Φιλιππίνων Τερεσίτο Μπακόλκολ και άλλοι αξιωματούχοι.

Τουλάχιστον έξι πτήσεις εσωτερικού και μια πτήση με προορισμό τη Σιγκαπούρη ακυρώθηκαν και δύο τοπικές πτήσεις εκτράπηκαν στην περιοχή τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω της έκρηξης του Κανλαόν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Φιλιππίνων.

A volcano in the central Philippines erupted for the second time this year, prompting emergency evacuations after it spewed a huge column of ash into the sky.

The Kanlaon volcano is considered one of the country’s most active. https://t.co/Lh5YmTgwzN pic.twitter.com/Vla88PIfPM

— ABC News (@ABC) December 10, 2024