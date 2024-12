Βλέπουν εγκληματική ενέργεια στη φονική κατάρρευση της πολυκατοικίας

Οι ολλανδικές αρχές έκαναν σαφές χθες Κυριακή πως υποπτεύονται ότι ήταν εγκληματική ενέργεια αυτή που προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει προχθές Σάββατο πολυκατοικία στη Χάγη, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Yves Herman).

Σωστικά συνεργεία έκαναν ακόμη χθες έρευνα στα συντρίμμια, μετά την έκρηξη που έγινε το πρωί του Σαββάτου. Ο αριθμός των ανθρώπων που μπορεί να είναι ακόμη θαμμένοι σ’ αυτά δεν είναι ξεκάθαρος.

Οχημα θεάθηκε να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο λίγη ώρα μετά την έκρηξη

Let us light a candle for the people and animals impacted by the devastating explosion in The Hague. Our hearts go out to everyone affected—wishing you strength and comfort during this unimaginable time. 🫂#TheHague#Tarwekamp pic.twitter.com/zfpFCiafT6 — Ai Finance News (@AiFinancenews) December 7, 2024

«Συνεχίζουμε ακόμη να μη γνωρίζουμε τι προκάλεσε την έκρηξη. Αυτό που είναι σαφές για μας είναι το ότι υπάρχουν ενδείξεις πως επρόκειτο για έγκλημα», δήλωσε η γενική εισαγγελέας Μαρχρέετ Φρόμπεργκ.

Η κυρία Φρόμπεργκ επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεκμήρια, για να μην απειληθεί η έρευνα.

Ως χθες, είχαν ανασυρθεί πέντε πτώματα από τα συντρίμμια του τριώροφου ακινήτου. Πέμπτος άνθρωπος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

🚨 BREAKING: EXPLOSION ROCKS THE HAGUE! 🚨 🏙️ #TheHague | #TheNetherlands #HagueExplosion An EXPLOSION and FIRE have erupted at an apartment building on Tarwekamp, leaving SEVERAL INJURED. 🚒 Firefighters are battling the blaze as we speak. The extent of injuries and damage… pic.twitter.com/vqtIKEOA8x — know the Unknown (@imurpartha) December 7, 2024

Οι αρχές υπογραμμίζουν πως η σφοδρότητα της πυρκαγιάς δεν επιτρέπει ν’ αναγνωριστούν τα θύματα με τη μέθοδο των δειγμάτων του DNA. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που αγνοούνται ακόμη.

Η έρευνα θ’ απαιτήσει χρόνο

Η διευθύντρια της αστυνομίας της Χάγης, η Κάριν Κρούκερτ, ανέφερε πως σ’ αυτό το στάδιο η έρευνα επικεντρώνεται σε όχημα που θεάθηκε να φεύγει από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα λίγη ώρα μετά την έκρηξη, στις 06:15 το Σάββατο.

«Προφανώς θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε με τον οδηγό αυτού του οχήματος», σημείωσε, αν και δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν υπήρχε σχέση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και την έκρηξη.

🚨Breaking News🚨 There has been an explosion at a block of flats in The Hague. The 3 storey building has partially collapsed at 6.00am Dutch time. Four people have been rescued and a child’s voice heard. A car was seen speeding away. pic.twitter.com/KT3XEVJ5yv — David Atherton (@DaveAtherton20) December 7, 2024

Συγκροτήθηκαν δυο χωριστές ομάδες που θα διενεργήσουν έρευνες, η πρώτη για ν’ αναγνωριστούν τα θύματα, η δεύτερη για να εξακριβωθούν τα αίτια της έκρηξης, πρόσθεσε η κυρία Κρούκερτ, προειδοποιώντας πως η έρευνα θ’ απαιτήσει χρόνο.

Ο δήμαρχος Γιαν φαν Ζάνεν σημείωσε πως επίλεκτες ομάδες έρευνας και διάσωσης που εργάζονται επιτόπου έψαχναν σε υπόγειο του κτιρίου που κατέρρευσε, σε μια ύστατη προσπάθεια να ανασύρουν πτώματα.

Διευκρίνισε πως το έργο των σωστικών συνεργείων αναμενόταν να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το πρωί.

«Γινόμαστε μάρτυρες καταστροφής χωρίς προηγούμενο (…) η οδύνη είναι ανυπολόγιστη», πρόσθεσε. Το τριώροφο κτίριο είχε καταστήματα στο ισόγειο και πέντε μεζονέτες, σύμφωνα με τις αρχές.

Περίοικοι είπαν σε ολλανδικά ΜΜΕ ότι στο ακίνητο ζούσαν κυρίως ηλικιωμένοι και οικογένειες με παιδιά.

Περίπου 40 ένοικοι κτιρίων κοντά στο ακίνητο που κατέρρευσε απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ