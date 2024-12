Ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών και συγκεκριμένα της HTS, ο Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, συναντήθηκε σήμερα με τον πρώην πρωθυπουργό στη Συρία τον Μοχάμεντ αλ Τζαλάλι με θέμα τον «συντονισμό για την μετάβαση της εξουσίας», ανακοίνωσαν οι αντάρτες, μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο αλ Τζουλάνι, ο οποίος χρησιμοποιεί πλέον το πραγματικό του όνομα, Άχμεντ αλ Σάρα, συνομίλησε με τον Τζαλάλι «για να συντονίσει τη μεταβίβαση εξουσίας, διασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών» στον συριακό πληθυσμό, ανέφεραν οι αντάρτες σε ανακοίνωσή τους.

Οι αντάρτες έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο – απόσπασμα της συνομιλίας των δύο ανδρών.

Παρών ήταν και ο πρωθυπουργός της λεγόμενης Κυβέρνησης Σωτηρίας που έχουν εγκαταστήσει στις περιοχές της βορειοδυτικής Συρίας τις οποίες ελέγχουν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇸🇾🇸🇾 #HTS Commander-in-Chief Al-#Julani met with Syrian Prime Minister Al-Jalali to discuss and coordinate a smooth transition of power in #Syria. pic.twitter.com/KB214qnxci

— THE SILENCER (@TheSilencer345) December 9, 2024