Η πολυτελής αυτή συλλογή του Μπασάρ αλ Άσαντ έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν στη Συρία εδώ και χρόνια, με τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο να έχει προκαλέσει ανείπωτη καταστροφή.

90% of Syrians are under poverty line. Meanwhile, this is a small section of Assad’s garage. pic.twitter.com/4HROOfxjTN — Hassan Akkad حسان عقاد (@hassan_akkad) December 8, 2024

Bashar-al Assad’s private fleet of cars at the abandoned presidential palace in #Damascus. Discernible among them a few Toyota Land Cruisers, a Ferrari F50, a Ferrari F430, a Lamborghini LM002, a Lamborghini Diablo SV, an Aston Martin, numerous Lexus.pic.twitter.com/WnAPT5SdAa — Daphne Tolis (@daphnetoli) December 8, 2024

Στο μεταξύ, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ αναφέρουν ότι, μετά την ανατροπή του καθεστώτος από τους αντάρτες, ο ίδιος και η οικογένειά του εγκατέλειψαν τη Συρία και κατέφυγαν στη Μόσχα, όπου τους παραχωρήθηκε πολιτικό άσυλο με πρωτοβουλία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Δεκάδες πρόσφυγες επιστρέφουν στην πατρίδα τους

Οι Σύροι που είχαν ζητήσει καταφύγιο στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα τους άρχισαν να επιστρέφουν στη Συρία.

Η πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, έπειτα από 24 χρόνια, έδωσε τέλος στον εμφύλιο πόλεμο που βρισκόταν σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2011.

Στο Συνοριακό Σταθμό Cilvegozu, στην επαρχία Χατάι της Νοτιοανατολικής Τουρκίας, δεκάδες Σύροι συγκεντρώθηκαν το πρωί της Δευτέρας περιμένοντας να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για να περάσουν τα σύνορα.