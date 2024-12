Τζιμ Μόρισον: 19 πράγματα για τον αντικομφορμιστή δαίμονα & βασιλιά της ροκ που γεννήθηκε σαν σήμερα

Ο Τζιμ Μόρισον ήταν ένα αίνιγμα και μέχρι σήμερα θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του ροκ εν ρολ.

Η μουσική του Tζιμ Μόρισον, ενός ροκ ινδάλματος που πέθανε και έζησε ως θρύλος, ήταν επαναστατική και επηρέασε μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς, καλλιτέχνες και ποιητές του 20ού και του 21ου αιώνα.

Επαναστάτης και αντικομφορμιστής που κατέκτησε τον κόσμο με τη σκηνική του παρουσία και την ποιητική του περσόνα στα όρια, ο Τζιμ Μόρισον που γεννήθηκε σαν σήμερα ήταν και παραμένει ένα αέναο μυστήριο στο πάνθεον της μουσικής σκηνής πριν γίνει η βιομηχανία του σήμερα.

Ως άντρας που ήθελε να ζήσει με τους δικούς του κανόνες, δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να αφήσει την ένδοξη άγρια ​​πλευρά του για να τη δουν όλοι. Άλλωστε όπως είχε πει και ο ίδιος για να δημιουργήσει κανείς, πρέπει πρώτα να καταστρέψει.

Αυτό ίσως είναι και ένα μότο ζωής που τον ακολούθησε μέχρι τον πρόωρο θάνατο του.

Τιμώντας τον βασιλιά της ροκ Τζιμ Μόρισον ακολουθούν εννέα πράγματα που πιθανότατα δεν γνωρίζατε για αυτόν.

Μύθος, ιστορίες και μια εξομολογητική, ιστορική του συνέντευξη, του ακολουθούν:

1. Παρά την διαβόητη και συχνά υπερσεξουαλική (ερμηνεύθηκε) σκηνική του παρουσία, ο Τζιμ Μόρισον ήταν ντροπαλός και μάλιστα τραγουδούσε με την πλάτη του στο κοινό στα πρώτα χρόνια των Doors.

2. Πριν ξεκινήσει την καριέρα του ως ηθοποιός, ο Χάρισον Φορντ εργάστηκε ως σκηνοθέτης και δεύτερος βοηθός κάμερας των Doors. Ο Τζιμ Μόρισον δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ ιδιαίτερα για αυτό.

3. Το 1966, πριν καν υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο με την Elektra Records, ο Mόρισον είπε στους συνεργάτες του ότι θα πλαστογραφούσε τον θάνατο του για να αυξήσει τη φήμη τους. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο πραγματικός θάνατός του, πέντε χρόνια αργότερα, έφερε κατακόρυφη άνοδο στις πωλήσεις άλμπουμ των Doors.

«Οι άνθρωποι αντιστέκονται στην ελευθερία γιατί φοβούνται το άγνωστο. Αλλά είναι ειρωνεία… Αυτό το άγνωστο κάποτε ήταν πολύ γνωστό… Είναι εκεί που οι ψυχές μας ανήκουν. Να εκθέσεις τον εαυτό σου στον βαθύτερο φόβο σου. Μετά από αυτό, ο φόβος δεν έχει καμία εξουσία, και ο φόβος της ελευθερίας συρρικνώνεται και εξαφανίζεται. Είσαι ελεύθερος»

4. Όταν οι Doors κλήθηκαν να εμφανιστούν στο The Ed Sullivan Show, το δίκτυο ζήτησε να αλλάξουν τους στίχους του τραγουδιού Light My Fire, αποφεύγοντας κάθε υπόνοια ότι αποθεώνουν τη χρήση ναρκωτικών. Ο Μόρισον συμφώνησε. Ωστόσο, όταν ερμήνευσε το τραγούδι ζωντανά στην εθνική τηλεόραση, απέρριψε το αίτημα και τραγούδησε τους αρχικούς στίχους.

Η επιλογή του έκανε τον παρουσιαστή της εκπομπής, Eντ Σάλιβαν, έξαλλο σε τέτοιο σημείο που αρνήθηκε να χαιρετήσει το συγκρότημα στην έξοδο του.

Οι The Doors ήταν για πάντα κομμένοι από το δημοφιλές σόου των ΗΠΑ.

5. Λόγω των πολλών θαυμαστών του Μόρισον που συρρέουν συνεχώς στον τελευταίο χώρο ανάπαυσης του θρύλου της ροκ στο νεκροταφείο Père Lachaise στο Παρίσι, οι κάτοικοι της περιοχής υπέβαλαν επίσημο αίτημα να μετακινηθεί ο τάφος του Μόρισον από το κοιμητήριο.

Το αίτημα απορρίφθηκε και ο τάφος του είναι το δεύτερο πιο επισκέψιμο αξιοθέατο στο Παρίσι μετά τον Πύργο του Άιφελ.

6. Ο αγαπημένος τραγουδιστής όλων των εποχών του Mόρισον ήταν ο Φρανκ Σινάτρα. Όταν οι Doors ηχογράφησαν το Strange Days, ο Μόρισον χρησιμοποίησε το ίδιο μικρόφωνο με αυτό που χρησιμοποιούσε ο Σινάτρα στις δικές του ηχογραφήσεις.

7. Αν και πολλοί θεωρούσαν τον Μόρισον ως έναν αλήτη με απερίσκεπτη συμπεριφορά, ο Μόρισον είχε δείκτη νοημοσύνης 149 και ανέπτυξε βαθύ ενδιαφέρον για την ποίηση, καταβροχθίζοντας τα ρομαντικά έργα του Γουίλιαμ Μπλέικ και τους λογοτεχνικούς θρύλους της γενιάς μπιτ, Άλεν Γκίνσμπεργκ και Τζακ Κέρουακ. Όλοι τους ήταν έμπνευση για να γράψει τα δικά του ποιήματα.

Η επιγραφή «Κατά τον δαίμονα εαυτού» στον τάφο του Μόρισον σημαίνει ότι ο Mόρισον έζησε και πέθανε πάντα σύμφωνα με ό,τι υπαγόρευε ο «προσωπικός του θεός». Η ελευθερία μέσα του

8. Η οικογένεια του Μόρισον ήλπιζε ότι θα ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του στο Ναυτικό των ΗΠΑ. Αντίθετα, ο ίδιος παρακολούθησε κρυφά μαθήματα στο UCLA επειδή όπως είχε πει «Δεν ήθελα να πάω στο στρατό και δεν ήθελα να δουλέψω — και αυτή είναι η καταραμένη αλήθεια».

9. Ο θάνατος του Τζιμ Μόρισον συγκλόνισε τον κόσμο, καθώς έγινε μέλος του διαβόητου Κλαμπ των 27 -έναν αστικό μύθο για θρύλους της βιομηχανίας του θεάματος που πέθαναν στα 27 τους χρόνια και τότε είχε μέλη την Τζάνις Τσόπλιν και τον Τζίμι Χέντριξ. Φήμες λένε ότι μετά τους θανάτους αυτών των δύο ο Μόρισον είπε σε φίλους σε ένα μπαρ ότι «τώρα πίνετε με το Νο. 3».

10. Όταν ο Τζιμ Μόρισον πέθανε, σε ηλικία 27 ετών το 1971, ήταν πλέον ένας μυστικιστής frontman και στιχουργός των The Doors και ένας ποιητής της ψυχεδέλειας που ότισε μια ολόκληρη γενιά και είναι θεμέλιο της αντικουλτούρας των 70s. To ψευδώνυμο του Mr. Mojo Risin’ υπογραμμίζει το αίνιγμα του.

«Όταν οι άλλοι απαιτούν από εμάς να είμαστε οι άνθρωποι που εκείνοι θέλουν να είμαστε, μας αναγκάζουν να καταστρέψουμε το πρόσωπο που πραγματικά είμαστε. Αυτό είναι ένα λεπτοδουλεμένο είδος δολοφονίας και το διαπράττουν γονείς που υπεραγαπάνε τα παιδιά τους και λοιποί συγγενείς με χαμόγελο στα πρόσωπά τους»

11. Ο Τζιμ Μόρισον γνώρισε τον θάνατο σε παιδική ηλικία. Ήταν μόλις τεσσάρων ετών όταν έγινε μάρτυρας σε ένα περιστατικό που τον σημάδεψε. Το αφηγήθηκε ο ίδιος σε ένα από τα γραπτά του:

«Είναι η πρώτη φορά που ανακάλυψα τον θάνατο … εγώ, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο παππούς μου και η γιαγιά μου διασχίζαμε την έρημο την αυγή. Ένα φορτηγό γεμάτο Ινδιάνους είχε μάλλον χτυπήσει ένα άλλο αυτοκίνητο ή κάτι τέτοιο, υπήρχαν Ινδιάνοι σκορπισμένοι παντού στην εθνική οδό, αιμορραγώντας μέχρι θανάτου.

Ήμουν μικρός τότε, οπότε έπρεπε να μείνω στο αυτοκίνητο όσο ο πατέρας μου και ο παππούς μου βγήκαν να δουν τι γινόταν. Δεν μπορούσα να δω τίποτα.

Το μόνο που είδα ήταν παράξενη κόκκινη μπογιά και ανθρώπους πεσμένους ολόγυρα, αλλά ήξερα πως κάτι συνέβαινε, γιατί μπορούσα να νιώσω τις δονήσεις των ανθρώπων γύρω μου, και έτσι ξαφνικά συνειδητοποίησα πως ούτε εκείνοι μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο … και πιστεύω πως εκείνη τη στιγμή οι ψυχές εκείνων των νεκρών ινδιάνων – ίσως μια ή δύο απ’ αυτές – έτρεχαν έξαλλες εδώ και κει, και μπήκαν στην ψυχή μου, και εγώ ήμουν σαν σφουγγάρι, έτοιμος να κάτσω εκεί και να τις απορροφήσω».

12. Ο Τζιμ Μόρισον αγαπούσε τον κινηματογράφο και αποφοίτησε το 1965 από την κινηματογραφική σχολή του Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες.

13. Το κλασικό τραγούδι των The Doors, Riders on the Storm από το L.A. Woman ήταν το τελευταίο που ηχογράφησε πριν μετακομίσει στη Γαλλία για τον επίλγο της ζωής του. Ο ίδιος πίστευε για αυτόν ότι ήταν ένας «καβαλάρης στη θύελλα».

14. Όταν ο Μόρισον πέθανε στο Παρίσι, στις 3 Ιουλίου 1971, δεν δόθηκαν πολλές εξηγήσεις για τα αίτια του απρόσμενου θανάτου του. Νωρίτερα εκείνη τη χρονιά, ο Μόρισον είχε μετακομίσει στο Παρίσι, αφού καταδικάστηκε στις ΗΠΑ για προσβολή της δημοσίας αιδούς και χυδαιολογία, αφού φέρεται να «έδειξε τα απόκρυφα» του κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Μαϊάμι το 1969. Οι αρχές τον καταδίκασαν σε έξι μήνες φυλάκιση και εκείνος έφυγε για την Πόλη του Φωτός.

15. Η τελευταία κατοικία του είναι εκεί που έχουν θαφτεί και άλλα ινδάλματα του. Στο νεκροταφείο Père Lachaise οι τάφοι των Όσκαρ Ουάιλντ, Εντίθ Πιαφ και Γερτρούδης Στάιν ανάμεσα σε άλλους.

16. Ο θάνατος του έχει γεννήσει άπειρες συνωμοσίες γιατί οι αρχές ήταν πολύ δωρικές στις εξηγήσεις τους για τα αίτια του. Η βιαστική ταφή και η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για την υπερβολή δόση ναρκωτικών που φέρεται να ήταν μοιραία γέννησαν σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ του 1971.

Ανάμεσα σε αυτές και μια που καλλιεργήθηκε από Βρετανό δημοσιογράφο τη δεκαετία του 1980 ο οποίος υποστήριξε ότι ο θάνατος του Μόρισον ήταν μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη δολοφονία από την CIA.

Κίνητρο της δολοφονίας του ήταν να περιοριστεί η επιρροή και να αντιμετωπιστεί το κίνημα της αντικουλτούρας ενάντια στις ΗΠΑ που κορυφωνόταν μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Άλλες θεωρίες ενοχοποιούν τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, τους σιωνιστές ενώ η πιο εξωφρενική ίσως είναι αυτή που θέλει τον Τζιμ Μόρισον να ζει ακόμη και να μην πέθανε ποτέ.

Σύμφωνα με αυτή ο Μόρισον προσποιήθηκε τον θάνατό του για να ξεκινήσει από την αρχή μακριά από τα μπλεξίματα του με τις αρχές.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αγαπάνε αυτό που προσποιούμαστε ότι είμαστε. Και για να διατηρήσουμε την αγάπη τους, συνεχίζουμε να προσποιούμαστε, μέχρι που στο τέλος μαθαίνουμε κι εμείς να αγαπάμε την ψεύτικη εικόνα μας»

17. Ο Τζιμ Μόρισον έζησε και πέθανε σύμφωνα με την ελληνική επιγραφή που υπάρχει στον τάφο του. Το «κατά τον δαίμονα εαυτού».

Η επιγραφή είναι επιλογή του πατέρα του Τζιμ Μόρισον, Τζορτζ. Κάποιοι την ερμηνεύουν ως «να πολεμά τον δαίμονά του» με πολλούς να θεωρούν ότι με αυτό τον τρόπο ο πατέρας του αποδοκίμασε την ακραία ζωή και πορεία του γιου του και να τον κατηγορούν για ασέβεια και ύβρι.

Άλλοι είπαν ότι η επιγραφή αφορά στον «δαιμονισμένο» Τζιμ Μόρισον. Όλα τα παραπάνω είναι ανοησίες. Η φράση επιβεβαιώνει τον τρόπο που επέλεξε να ζήσει ο Τζιμ Μόρισον που έμεινε για πάντα πιστός στο αντισυμβατικό πνεύμα του αδιαφορώντας για εξουσία και φρουρούς της.