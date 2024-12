Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2024: Τιμήθηκαν κορυφαίες εταιρείες και προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας

Σε μια λαμπερή βραδιά με την συμμετοχή εκατοντάδων εκπροσώπων της ελληνικής ναυτιλίας πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Lloyd’s List -Greek Shipping Awards που φέτος συμπλήρωσαν 21 χρόνια.

Η 21η εκδήλωση για τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Δεκεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με παρουσιαστές τον Nigel Lowry και την Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η ελληνική ναυτιλία έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας και γι αυτό οι έλληνες είναι πρωταγωνιστές στην παγκόσμια ναυτιλία».

«Οι εφοπλιστές μας, οι Έλληνες ναυτικοί και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη στεριά, είναι οι στυλοβάτες αυτού του κλάδου και οδηγούν την ελληνική ναυτιλία στην πρωτιά» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο κ. Υπουργός, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές της εκδήλωσης η οποία, όπως είπε, «τιμά την καρδιά της ελληνικής ναυτιλίας και οικονομίας», αλλά και τους βραβευθέντες, εξέφρασε την προσωπική του δέσμευση ως Υπουργός αλλά και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι θα παραμείνουν «αρωγοί και συνεργάτες στη μεγάλη προσπάθεια των φορέων της ναυτιλίας, ώστε η ελληνική ναυτιλία να παραμείνει στην πρώτη θέση παγκοσμίως».

Αναλυτικά τα βραβεία

Δόθηκαν συνολικά 20 βραβεία και ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω:

Dry Cargo Company of the Year: Με χορηγό τη Marichem Marigases, το βραβείο απονεμήθηκε στην DryDel Shipping για τις επενδύσεις της σε νεότευκτα πλοία όλα ιαπωνικής κατασκευής. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Κώστας Δελαπόρτας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το βραβείο είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς όλης της εξαιρετικής ομάδας της DryDel».

Tanker Company of the Year: Με χορηγό τον Bureau Veritas, το βραβείο απονεμήθηκε στην Capital Group για τις επενδύσεις της στην πράσινη μετάβαση.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο από την κα. Παγέτ Παλαιολόγου, του Bureau Veritas, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδρυτής του Capital Group εξέφρασε τη χαρά του που βρέθηκε στη σπουδαία εκδήλωση. «Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και συμμετέχουμε στον τομέα της ναυτιλίας. Η Ελλάδα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητές, ενώ από την άλλη πλευρά, συμμετέχουμε σε έναν διεθνή επιχειρηματικό κλάδο που δεν έχει καμία σχέση με το κράτος και όλες τις προκλήσεις που η χώρα μας κάποιες φορές αντιμετωπίζει. Έχουμε την ελευθερία να ανταγωνιζόμαστε στον πραγματικό κόσμο με τεράστιες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, και προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να δημιουργούμε αξία για τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες και τους ανθρώπους μας», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «για να είσαι επιτυχημένος στη δουλειά μας, χρειάζεται να έχεις τους σωστούς ανθρώπους, επομένως σχετίζεται με τη συνεργασία, με την ικανότητα και τις δεξιότητες των μελών του πληρώματός μας, του προσωπικού μας στη στεριά, των οργανισμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, των συνεργατών μας, όπως οι νηογνώμονες, οι τραπεζίτες μας, οι brokers, οι ναυλωτές μας, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες».

Η εταιρεία έχει κάνει πολλά «όσον αφορά την αγορά των τάνκερ και έχουμε δείξει πραγματική δέσμευση προς το περιβάλλον, σε σχέση με τα νέα πλοία, τα πλοία διπλού καυσίμου, τα πλοία μεταφοράς LNG, LPG, Αμμωνίας, CO2» είπε και επισήμανε πως «οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και, φυσικά, οι μεγάλοι ναυλωτές πρέπει να δεσμεύονται για το περιβάλλον και τις μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων, αλλά όχι μόνο με πολύ ωραίες ανακοινώσεις και πολύ ωραίες ομιλίες. Χρειάζεται να επενδύσουμε, και από την άλλη πλευρά, οι ναυλωτές, οι πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να συνεισφέρουν λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να αντέξουμε οικονομικά αυτές τις επενδύσεις. Όπως και να έχει, από την πλευρά μας, το έχουμε πράξει. Επομένως, τώρα είναι στο χέρι των συνεργατών μας, των ναυλωτών, να αποδείξουν πως ό,τι ανακοινώνουν και για ό,τι δεσμεύονται, το εννοούν πραγματικά».

Passenger Line of the Year: Το βραβείο με χορηγό την SWS απονεμήθηκε στην ελληνική εταιρεία κρουαζιερόπλοιων Variety Cruises. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Φίλιπος Βενετόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην εταιρεία και το έργο της υπογραμμίζοντας ότι «η εταιρεία έχει παρουσία 75 χρόνια στον κλάδο της κρουαζιέρας».

Shipbroker of the Year: Με χορηγό την The Tsakos Group, το βραβείο απονεμήθηκε στην Diamond Shipbroking. Όπως είπε ο Βασίλης Διαμαντίδης παραλαμβάνοντας το βραβείο «η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και είναι πρωτοπόρος στη ναύλωση μεγάλων πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, όπως είναι τα panamaxes».

Shipping Financier of the Year: Το βραβείο με χορηγό την Tototheo Maritime, απονεμήθηκε στην Neptune Maritime Leasing. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Χάρης Αντωνίου αναφέρθηκε ότι «είναι σημαντική η στήριξη που απολαμβάνει η εταιρεία από τους μετόχους της την Costamare και το Latsco Family Office». Η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει μέχρι τώρα 40 πλοία και έχει υπογράψει συμφωνίες leasing αξίας 550 εκατ. δολ. Παράλληλα όπως επισημάνθηκε δίνει έμφαση στην χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων ναυτιλιακών εταιρειών ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε στην Ασία.

Technical Achievement Award: Με χορηγό τον DNV, το βραβείο απονεμήθηκε στην Martecma, την ένωση τεχνικών διευθυντών ναυτιλιακών εταιρειών. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο πρόεδρος της Martcema, Πάνος Κουρκουντής, σημείωσε ότι «δεν ξεχνούμε πως ξεκίνησε η εταιρεία πριν από 25 χρόνια» και συμπλήρωσε ότι «αυτό το βραβείο δεν είναι μόνο μια αναγνώριση αυτού που κάνουμε σε αυτή την ένωση, είναι επίσης ενθάρρυνση για όλα τα μέλη που μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους».

Lloyd’s Intelligence Big Data Award: Με χορηγό την Zygos Maritime Services, το βραβείο απονεμήθηκε στην Harbor Lab. Ο Αντώνης Μαλαξιανάκης παραλαμβάνοντας το βραβείο τόνισε ότι η εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας εξυπηρετεί περισσότερα από 1500 πλοία.

Piraeus International Centre Award: Το βραβείο με χορηγό την ClassNK, απονεμήθηκε στο YES Forum, μια πρωτοβουλία της Δανάης Μπεζαντάκου για την προσέλκυση νέων στα ναυτιλιακά επαγγέλματα.

The Safety Award: με χορηγό την Seajets το βραβείο απονεμήθηκε στην EUNAVFOR Operation Aspides, η οποία προστατεύει τα πλοία που διέρχονται την Ερυθρά Θάλασσα από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι. Το βραβείο παρέλαβε ο Πλοίαρχος Συμεών Σαγκάδας.

International Personality of The Year: Με χορηγό την Capital Clean Energy Carriers, το βραβείο απονεμήθηκε στον γενικό γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Arsenio Dominguez, ο οποίος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «είμαι απολύτως αφοσιωμένος στο έργο του οργανισμού. Το βραβείο αυτό δεν είναι μόνο μια προσωπική τιμή και ένα επίτευγμα για εμένα προσωπικά αλλά είναι μια αναγνώριση των συλλογικών προσπαθειών των κρατών μελών, όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων και όλων σας, που είστε απόψε εδώ».

Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ πρόσθεσε ότι «μαζί θα εργασθούμε ως μια οικογένεια για την επίτευξη όλων των στόχων παρά τις διαφορές που έχουμε κατά διαστήματα» και κάλεσε τους παριστάμενους να συνεχίσουν τις προσπάθειες «για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά».

Το βραβείο παρέλαβε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας κ. Γεράσιμο Καλογηράτο η κα. Έλπη Πετράκη, πρόεδρος της WISTA International, εκπροσωπώντας τον Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ.

Achievement in Education οr Training: Απονεμήθηκε με χορηγό το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου στην Tsakos Merchant Marine Academy. Το βραβείο παρέλαβε ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος από την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη. «Η γλώσσα μας και η ναυτοσύνη μας αποτελούν τον πυρήνα της εθνικής μας ταυτότητας», είπε αρχικά ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος. «Είναι ευθύνη όλων μας να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας και την αγάπη μας για τη θάλασσα στη νέα γενιά», πρόσθεσε ο καπετάνιος αναφερόμενος στο έργο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχει δημιουργήσει ο όμιλος στη Χίο. «Να προσελκύσουμε νέους να αγκαλιάσουν το επάγγελμά μας, το λειτούργημά μας», συμπλήρωσε ο κ. Τσάκος.

Seafarer Of The Year: Το βιβλίο παρέλαβαν οι Πλοιάρχοι Σταμάτης Καλφαμανώλης και Μιχάλης Λιγνός για τις ενέργειές τους με το Blue Star Paros για την διάσωση έξι ναυαγών στο Αιγαίο. Χορηγός του βραβείου ήταν η Safe Bulkers.

Ship Of The Year: Το βραβείο με χορηγό τον ABS, απονεμήθηκε στο FSRU Alexandroupolis της Gastrade. To βραβείο παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Gastrade. Το FSRU είναι χωρητικότητας 153.500 κυβικών μέτρων LNG, συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, με τρεις μονάδες αεριοποίησης, η δυναμικότητα επαναεριοποίησης της νέας μονάδας υπολογίζεται σε 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ διαθέτει αποθηκευτική δυναμικότητα 153.000 κ.μ.

The Sustainability Award: Το βραβείο απονεμήθηκε στον Όμιλο Αγγελικούση. Παραλαμβάνοντας το βραβείο η Μαρία Αγγελικούση από την Philippa Charlton, Chief Marketing Officer του Lloyd’s Register, τόνισε ότι «η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς προτεραιότητα, αλλά αναγκαιότητα για το μέλλον της βιομηχανίας μας. Η ναυτιλία παραμένει ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον και οικονομικός τρόπος μεταφοράς, εξυπηρετώντας το 90% του παγκόσμιου εμπορίου ενώ συνεισφέρει 3% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων. Είμαστε ένα ζωτικής σημασίας μέρος της αλυσίδας της παγκοσμιοποίησης και ενώ η δέσμευσή μας στην βιωσιμότητα είναι αναλλοίωτη, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα συνεχίσουμε να παραδίδουμε φορτία με ασφάλεια και αξιοπιστία για τους πελάτες μας». «Η ναυτιλιακή αριστεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σχέσεών μας εδώ και 75 χρόνια», τόνισε αναφερόμενη στον όμιλο, η κα. Αγγελικούση. «Με 146 πλοία στο νερό, διατηρούμε με συνέπεια τη δέσμευσή μας για ασφαλείς, αξιόπιστες και μακροπρόθεσμες ναυτιλιακές υπηρεσίες», πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «παραμένουμε ένθερμοι υποστηρικτές του LNG ως το ασφαλέστερο, άμεσα διαθέσιμο και χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εναλλακτικό καύσιμο για τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου». Τάχθηκε επίσης «υπέρ των παγκόσμιων λύσεων για την πράσινη μετάβαση» και όχι «στους κατακερματισμένους περιφερειακούς κανονισμούς». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία των γυναικών στα πλοία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι είναι τρεις φορές περισσότερες από το μέσο όρο του κλάδου. «Με περισσότερους από 8.500 υπαλλήλους, είμαστε αφοσιωμένοι στην διαμόρφωση της επόμενης γενιάς ναυτικών».

Person of The Sea: Mε χορηγό την Panama Maritime Authority, το βραβείο απονεμήθηκε στην ιστιοπλόο Αμαλία Προβελεγγίου, η οποία εκτός από την αγάπη της για τη θάλασσα, διακρίθηκε και στον κοινωνικό στίβο καθώς βρέθηκε στη πρώτη γραμμή στη μάχη κατά της κακοποίησης των γυναικών, καταγγέλλοντας τον προπονητή της για συστηματική κακοποίηση που υπέστη από εκείνον. Η δίκη κατά του προπονητή είναι η πρώτη του ελληνικού #MeToo και αναδείχθηκε από το ντοκιμαντέρ TACK.

Deal of The Year: Απονεμήθηκε στην Star Bulk. Παραλαμβάνοντας το βραβείο από τον χορηγό Γιάννη Τιμαγένη της Timagenis Law Firm, οι Σίμος Σπύρου και Χρήστος Μπεγλέρης σημείωσαν ότι «δεχόμαστε αυτό το βραβείο με μεγάλη ταπεινότητα». Αναφερόμενοι στην εξαγορά της Eagle Bulk σημείωσαν ότι απαιτήθηκε «δουλειά πολλών μηνών προκειμένου να κλείσει η συναλλαγή. Από την ολοκλήρωσή της ακολούθησαν στη συνέχεια από τον οργανισμό μας επιπλέον προσπάθειες για την ενσωμάτωση των ανθρώπων και της κουλτούρας σε όλες τις τρεις κύριες υπερπόντιες περιοχές μας στις ΗΠΑ, στη Σιγκαπούρη και στα κεντρικά μας γραφεία στην Αθήνα. Τα τελευταία πέντε χρόνια η Star Bulk έχει ολοκληρώσει επτά διαφορετικές συναλλαγές που αφορούν πάνω από 100 πλοία. Η εξαγορά της Eagle Bulk Shipping ήταν η μεγαλύτερη και η πιο απαιτητική, καθώς αφορούσε τη συγχώνευση με μια δημόσια εταιρεία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας για την συμβολή τους».

Next Generation Shipping Award: Το βραβείο απονεμήθηκε στον Σήφη Ιωάννη Βαρδινογιάννη, διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΕΚΑΒΙΝ, από τον Θεόφιλο Ξενακούδη των Marshall Islands Registry.

Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime Achievement Award: Tο βραβείο με χορηγό την Franman, απονεμήθηκε στον Θεμιστοκλή Βώκο, ιδρυτή της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια».

Greek Shipping Newsmaker Of The Year: Το βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Γιάννη Δράγνη της Goldenport, για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε τον τελευταίο χρόνο τόσο με την επέκταση της δραστηριότητας στα capesize πλοία ξηρού χύδην φορτίου, στην ανάπτυξη του yachting στη χώρα μας αλλά και την ίδρυση ιδρύματος με έδρα τον Βόλο. Χορηγός του βραβείου ήταν η εταιρεία LPC.

Greek Shipping Personality Of The Year: Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα. Έλπη Πετράκη, πρόεδρο της WISTA International, με χορηγό την Eurobank.