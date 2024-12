Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος και οι ομόλογοί του της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και του Ιράν Αμπάς Αραγτσί συμφώνησαν, στη συνάντηση που είχαν στην Ντόχα, ότι πρέπει να τερματιστούν αμέσως οι «εχθροπραξίες» στη Συρία.

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Μόσχα επιθυμεί τον διάλογο μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και της «νόμιμης αντιπολίτευσης», όπως την αποκάλεσε.

Λίγο νωρίτερα και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ότι «πρέπει να ξεκινήσει πολιτικός διάλογος μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των νόμιμων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης»

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «τρομοκράτες» τους αντάρτες της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, μολονότι οι ίδιοι λένε ότι έχουν αλλάξει απόψεις. Είναι «απαράδεκτο να επιτρέψουμε σε τρομοκρατικές ομάδες» να θέσουν υπό τον έλεγχό τους συριακά εδάφη», πρόσθεσε.

BREAKING Russia and Iran hint at back-end deals with Turkey over Syria

Russian FM Sergey Lavrov at the 22nd Doha Forum:

🚨It is unacceptable to allow terrorist groups to control Syrian territory

🚨 Russia stressed the unity of Syrian territory & need for an immediate end to… pic.twitter.com/UbLF2Nicaf

— Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) December 7, 2024