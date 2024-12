Observer: H παλαιότερη κυριακάτικη έκδοση στον κόσμο πωλήθηκε σε μια «χελώνα»

Ο Όμιλος που έχει στην ιδιοκτησία του και τον The Guardian προχωρά με την πώληση του τίτλου Τhe Observer, της παλαιότερης κυριακάτικης εφημερίδας στον κόσμο στη νεοσύστατη εταιρεία ψηφιακών μέσων Tortoise Media.

Η πώληση ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά την απεργία πολλών δημοσιογράφων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμφωνία.

Η Guardian Media Group (GMG) και η μητρική της εταιρεία, η Scott Trust, επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι η πώληση του The Observer στην Tortoise Media – που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Sky News – θα προχωρήσει.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας το Scott Trust θα αποκτήσει επίσης μειοψηφικό μερίδιο στην Tortoise και ένας εκπρόσωπος θα συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας Tortoise, αλλά και στη συντακτική επιτροπή, ανέφερε η Tortoise.

Η Tortoise έχει συγκεντρώσει 25 εκατομμύρια στερλίνες για να επενδύσει στην «ανανέωση του Observer», ανέφερε.

Την Tortoise Media ίδρυσε το 2019 ο Τζέιμς Χάρντινγκ, ένας πρώην διευθυντής της εφημερίδας Times και του BBC News, μαζί με τον Μάθιου Μπαρζούν, πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Tortoise δίνει προτεραιότητα στα social media ως μέσο ενημέρωσης και την παραγωγή podcast ενώ δραστηριποιείται ζωντανές εκδηλώσεις συζήτησης που ονομάζονται ThinkIns και Discussion Lates στην περιοχή του Λονδίνου.

Η νεοφυής εταρεία υπερασπίζεται με σθένος το κίνημα του slow journalism -το κίνημα περασπίζεται την «αργή» ενημέρωση, δηλαδή την ενημέρωση που δεν τρέχει σε φρενήρη ρυθμό αλλά υπερασπίζεται την ανάλυση και την ψύχραιμη καταγραφή της επικαιρότητας- και θέλει να βάλει τέλος στο doom scrolling, τα fake news και την λέξη της χρονιάς, το brain rot.

Το κίνημα των μέσων ενημέρωσης όπως η Tortoise Media θέλει να συστήσει μια άμυνα απέναντι στο ταχυφαγείο της ψηφιακής ενημέρωσης όπως έχει διαμορφωθεί με τις επιταγές των μηχανών αναζήτησης και των αλγόριθμων που απαιτούσαν μέχρι πρόσφατα ειδήσεις μικρές, εύπεπεπτες και γρήγορες.

Αυτό αλλάζει με την έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης, την επιθετική ανάπτυξη των social media και κυρίως του TikTok ως μέσο ενημέρωσης και πληροφόρησης και άλλων μηχανών (βλ. Perplexity) που απειλούν το μονοπώλιο της Alphabet.

Ως συνέπεια αυτής της πολιτικής στην ενημέρωση είναι η συρρίκνωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα ΜΜΕ ανά τον κόσμο -η Ελλάδα φιγουράρει στη λίστα για όχι κολαυτικούς λόγους- και η συρρίκνωση των πωλήσεων στον Τύπο αλλά και της επισκεψιμότητας σε ιστοσελίδες.

Ως οδόφραγμα σε αυτή την επιδημία, το κίνημα των slow news θέλει να κερδίσει πίσω την εμπιστοσύνη του κοινού και να κάνει βιώσιμα τα νέα media με ψηφιακό γονίδιο και ατζέντα για εναλλακτικά φορμάτ ενημέρωσης.

Η Tortoise Media ανακοινώθηκε στο Kickstarter το 2018, όπου συγκέντρωσε περισσότερα από 500.000 £ ως αρχικό κεφάλαιο από χρήστες της πλατφόρμας και έλαβε επίσης ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο ιστότοπός της TM ανέβηκε online τον Απρίλιο του 2019.

Γράφοντας για τον The Guardian το 2018, η Emily Bell είπε ότι η Tortoise άντλησε από ιδέες που δοκιμάστηκαν από τους The Guardian, Axios, Vox και Quartz.

Είπε ότι υπήρχε μια τάση αυξημένης συμμετοχής του ιδιωτικού πλούτου στη δημοσιογραφική βιομηχανία, συγκρίνοντας την Tortoise me τους μεγιστάνες που έχουν εξαγοράσει πολλά media -όπως το Time από τον Mark Benioff και η Washington Post από τον Τζεφ Μπέζος.

Η εταιρεία έλαβε το βραβείο Καινοτομίας της Χρονιάς από τα British Journalism Awards το 2019.

