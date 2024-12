Ένα βίντεο με φυτεία κάνναβης να σείεται ολόκληρη από τον σεισμό των 7 Ρίχτερ στην Καλιφόρνια έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες.

H ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στα βόρεια της πολιτείας, το απόγευμα της Πέμπτης, η οποία μάλιστα οδήγησε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποίηση για τσουνάμι.

Λίγες ώρες μετά ήραν την προειδοποίηση.

Ο Εγκέλαδος προκάλεσε ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές, σε καταστήματα και σπίτια. Δεκάδες είναι τα βίντεο που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο και αποτυπώνουν την έντασή του.

🇺🇸Video of the earthquake in California, USA and its consequences. pic.twitter.com/vAHBK54BEb

— Intel Slava (@Intel_Slava) December 6, 2024