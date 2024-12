Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τη μεταγραφική αγορά, με σκοπό να καλύψει το κενό του Μόουζες Ράιτ, ο οποίος είναι εκτός δράσης επ’ αόριστον λόγω προβλήματος υγείας, όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ρίχνουν ματιές για να ενισχυθούν, με ιταλικά δημοσιεύματα πριν από περίπου δύο εβδομάδες να αναφέρουν πως ο 28χρονος σέντερ, Κάιλ Αλεξάντερ, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να καλύψει το buyout του και να τον κάνει δικό του.

Οι Ιταλοί, ωστόσο, αποκαλύπτουν ένα νέο όνομα το οποίο φέρεται πως βρίσκεται στη λίστα του Γιώργου Μπαρτζώκα για ενίσχυση στο «5». Ο λόγος για τον Στίβεν Ένοκ της Ρίτας Βίλνιους, με θητεία και στην Μπασκόνια τη διετία 2021-23.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, αναφέρει σε ανάρτησή του πως υπάρχουν δυσκολίες για τη μετακίνηση του Αλεξάντερ, καθώς η Τουρκ Τέλεκομ δεν θέλει να τον αφήσει αυτή τη στιγμή, με τον έμπειρο ρεπόρτερ να αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις αν συνεχιστούν οι δυσκολίες με τον 28χρονο ψηλό της τουρκικής ομάδας. Με το όνομα του Στίβεν Ένοκ να μπαίνει στο προσκήνιο.

«Ο Ολυμπιακός θέλει τον Κάιλ Αλεξάντερ, αλλά η Τουρκ Τέλεκομ δεν θέλει να τον αφήσει αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολο να βρεθεί αντικαταστάτης του. Αν συνεχιστούν οι δυσκολίες, ο Ολυμπιακός θα στραφεί σε άλλους παίκτες. Μεταξύ των επιλογών είναι ο Στίβεν Ένοκ της Ρίτας Βίλνιους», υπογραμμίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος.

Olympiacos Piraeus wants Kyle Alexander but Turk Telekom Ankara doesn’t want to let him go, at the moment. Difficult to find a replacement for him.

If the difficulties continue, Olympiacos will turn to other players. Among the options, Steven Enoch of Rytas Vilnius.#Transfers

