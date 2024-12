Η επιχείρηση «ήρεμα νερά» συνεχίζεται στα ελληνοτουρκικά

Οι πληροφορίες που ήθελαν τον Γιώργο Γεραπετρίτη να συναντά τον τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώθηκαν, με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών στα ελληνοτουρκικά. Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη και είχε διάρκεια 40 λεπτών περίπου.

Θέμα στην ατζέντα της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών ήταν η προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, Ελλάδας – Τουρκίας που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία στις αρχές του 2025. Εκεί όπου θα συναντηθούν ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Minister of Foreign Affairs, George Gerapetritis, met with Minister of Foreign Affairs of Türkiye @HakanFidan on the margins of the #NATO Ministers of Foreign Affairs Meeting in Brussels. 🇬🇷 🇹🇷 pic.twitter.com/JXhqu2KhIN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 4, 2024