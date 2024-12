Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε: Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Μπάρι Κιόγκαν έριξαν τίτλους τέλους στη σχέση τους

Ήταν Δεκέμβριος του 2023 όταν ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τον Μπάρι Κιόγκαν σε μια βραδινή τους έξοδο σε εστιατόριο του Λος Άντζελες και δεν άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φήμες.

Γρήγορα οι φήμες έγιναν πραγματικότητα και ξαφνικά ένα νέο power couple «γεννήθηκε» στον χώρο της showbiz. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη μουσική «μετάβασή» της από teen idol σε sex icon, ενώ ο Μπάρι Κιόγκαν έχτιζε το όνομά του στο Χόλιγουντ.

Μετά από 365 ημέρες οι δυο τους τα έχουν καταφέρει εξαιρετικά στους επαγγελματικούς τους τομείς, καθώς θεωρούνται δύο από τα πιο hot ονόματα της μουσικής και του κινηματογράφου, ενώ και η σχέση τους έδειχνε να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

Ο 32χρονος ηθοποιός δεν έχανε την ευκαιρία όταν είχε χρόνο να πάει στις συναυλίες της Σαμπρίνα, ενώ και η 25χρονη μουσικός δεν δίσταζε να μιλάει για τον Μπάρι ακόμα και στα live της. Μάλιστα, οι δυο τους συνεργάστηκαν στο video clip για το κομμάτι «Please Please Please Please» και όλα έδειχνα ρόδινα.

Αλλά μάλλον δεν ήταν. Πηγή κοντά στο ζευγάρι επιβεβαίωσε στο περιοδικό People ότι οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί. «Είναι νέοι, έχουν επικεντρωθεί στη δουλειά τους και αποφάσισαν να κάνουν ένα διάλειμμα» είπε στο περιοδικό.

