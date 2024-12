Παναθηναϊκός: Τα τρία buzzer beater του Ναν κόντρα στην Μπαρτσελόνα (vids)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο είχε τον Κέντρικ Ναν για ακόμη μία φορά σε σπουδαίο βράδυ και πήρε στο τέλος τη νίκη με 90-89. Ο Αμερικανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση, κράτησε όρθια την ομάδα του όταν οι Καταλανοί έδειχναν να έχουν το πάνω χέρι και την οδήγησε σε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα κάνοντας μάλιστα ρεκόρ καριέρας στην Euroleague με 29 πόντους.

Για να φτάσει ως εκεί όμως, ο Ναν είχε 6/8 δίποντα, 5/9 τρίποντα και 2/2 βολές, με τα τρία από τα εύστοχα σουτ του στο ματς να είναι buzzer beater στη λήξη των τριών δεκαλέπτων. Συγκεκριμένα, η αρχή έγινε στο φινάλε της πρώτης περιόδου όταν με απίθανο σουτ πίσω από το κέντρο, βρήκε ταμπλό και διχτάκι για το 25-19 των «πράσινων».

Kendrick Nunn can do EVERYTHING 😳🤯 #MotorolaMagicMoments @Moto @Paobcgr pic.twitter.com/Ywo6GMcJIF

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ναν είχε και πάλι τον τελευταίο λόγο. Πήρε την επίθεση πάνω του και σκόραρε από μέση απόσταση για το 45-45 της ανάπαυλας, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

Kendrick Nunn can do EVERYTHING pt.2 😳🤯@nunnbetter_ beats the 1st and then the 2nd quarter buzzer#MotorolaMagicMoments @Moto @Paobcgr pic.twitter.com/SDd5xqynwR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2024