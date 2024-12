Η Ρουμανία, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ένας φιλορώσος ακροδεξιός για πρόεδρος και η πολιτική μόχλευση του TikTok

Εν μέσω πολιτικού σοκ διαρκείας από το απρόσμενο προβάδισμα του ακροδεξιού φιλορώσου Καλίν Τζορτζέσκου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 24 Νοεμβρίου, έχει σημάνει συναγερμός στη Ρουμανία -όμορο της Ουκρανίας μέλος της ΕΕ και με κομβικό πια ρόλο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Τέσσερις ημέρες μετά το εκλογικό «χαστούκι» και κατόπιν προσφυγής, το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε επανακαταμέτρηση των ψήφων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης του αποτελέσματος του πρώτου γύρου.

Η εθνική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει «υποψίες για χειραγώγηση της κοινής γνώμης» μέσω της πλατφόρμας TikTok: το εφαλτήριο για την εκτόξευση της δημοτικότητας του 62χρονου Τζορτζέσκου.

Το δε Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας διερευνά ξένη παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία, κάνοντας λόγο για κυβερνοεπιθέσεις, «αυξανόμενο ενδιαφέρον» της Ρωσίας και ευνοϊκή μεταχείριση του TikTok υπέρ «ενός υποψηφίου».

Ανακριβείς και παραπλανητικές χαρακτήρισε τις αναφορές εκπρόσωπος του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance.

Το σίγουρο είναι ένα.

Ενός προεκλογικά περιθωριακού λαϊκιστή, δεδηλωμένου θαυμαστή ναζιστών και φασιστών, αρνητή του Ολοκαυτώματος, φιλορώσου, επικριτή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά και ειδικού στη βιώσιμη ανάπτυξη, που έκανε προεκλογική εκστρατεία πρακτικά μέσω του TikTok.

Αν και οι δημοσκοπήσεις του έδιναν αναιμικά μονοψήφια ποσοστά, πήρε «κεφάλι» με το κλείσιμο της κάλπης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σάρωσε στις τάξεις των νέων και της ρουμανικής διασποράς, σε μια ψήφο διαμαρτυρίας που άφησε εκτός διεκδίκησης της προεδρίας και τα δύο συστημικά -πλην καταγγελλόμενα για ενδημική διαφθορά- κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Και στους κεντροαεριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (PSD), και στους κεντροδεξιούς Φιλελευθέρους, το βάρος της ήττας οδήγησε σε παραιτήσεις των αρχηγών τους.

Αυτά, δε, εν μέσω αλυσιδωτών καλπών, με βουλευτικές εκλογές την 1η Δεκεμβρίου και τον β’ γύρο των προεδρικών προγραμματισμένο για τις 8 Δεκεμβρίου.

Τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας.

🇷🇴 We are so back

Romania’s future president, Călin Georgescu https://t.co/ZcHIcCSxPY pic.twitter.com/bD4BGHqoAj

— Daily Romania (@daily_romania) November 25, 2024