51 τριπλ-νταμπλ καριέρας – Η μεγάλη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο κόντρα στους Γουίζαρντς (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς χτίζουν ένα εντυπωσιακό σερί φτάνοντας τις έξι σερί νίκες, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εκπληκτικός σε ακόμη μία αναμέτρηση οδηγώντας τα «ελάφια» στην επικράτηση με 124-114 επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς στο Ουισκόνσιν.

Ο «Greek Freak» πάτησε παρκέ για 38 λεπτά, ύστερα από απουσία έξι ημερών για να πάρει ανάσες, δείχνοντας πως έχει μπει σε φάση… MVP γράφοντας εντυπωσιακά νούμερα τα οποία αυτή την στιγμή τον φέρνουν στην τέταρτη θέση για την κατάκτηση του βραβείου πίσω μόνο από τους Νίκολα Γιόκιτς, Τζέισον Τέιτουμ και Άντονι Ντέιβις.

Αναλυτικά, ο Έλληνας σούπερ σταρ κατέγραψε το 51ο τριπλ-νταπλ της καριέρας του και πρώτο με 40+ πόντους αφού το κοντέρ έγραψε 42 πόντους τους οποίους συνδύασε με 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Μάλιστα είχε 20 πόντους από το ημίχρονο, παρότι δεν έπαιξε πολύ στη δεύτερη περίοδο, δείχνοντας από την αρχή τις… άγριες διαθέσεις του.

42 πόντοι

15/24 δίποντα

12/17 βολές

12 ριμπάουντ

11 ασίστ

1 μπλοκ

4 λάθη

κανένα φάουλ

σε 38 λεπτά

This is the 3rd time Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard have both recorded 25+ PTS and 10+ AST in the same game, the most by any duo in NBA history. https://t.co/zB4tcrzVHn pic.twitter.com/AxKlmIlh2B

— NBA History (@NBAHistory) December 1, 2024