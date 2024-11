Οι τζιχαντιστές και σύμμαχοί τους πήραν τον έλεγχο χονδρικά της μισής πόλης του Χαλεπιού, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Συρίας, όπου έχουν φθάσει ως το ιστορικό της φρούριο, δυο ημέρες αφότου εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική, κεραυνοβόλα επίθεση εναντίον των κυβερνητικών στρατευμάτων, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση στο Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα Σάββατο (στη φωτογραφία του Reuters/Mahmoud Hasano, επάνω, τζιχαντιστές σε προάστιο του Χαλεπιού).

Aleppo is full of celebration. I never expected to see this so soon.

Alhamdulillah ala kuli haal.#Aleppo pic.twitter.com/t872qcyV6Z

— O.Seyfullah 🏳️ (@OmarSeyfullah) November 29, 2024