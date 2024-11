Στον πυθμένα τεράστιας λίμνης των ΗΠΑ ο «λευκός χρυσός» που θα κατατροπώσει την Κίνα

Στον πυθμένα της μεγαλύτερης λίμνης στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, τη λίμνη Σάλτον, υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα λιθίου, το οποίο οι επιστήμονες είχαν ήδη εντοπίσει. Ωστόσο, δεν ήταν γνωστή η ακριβής ποσότητα του λιθίου που βρίσκεται εκεί.

Για να το προσδιορίσουν, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) χρηματοδότησε μια έρευνα για να υπολογίσει την ποσότητα του λιθίου που υπάρχει κάτω από τα νερά της λίμνης.

Πριν από κάποιο καιρό, είχε υπολογιστεί ότι στον πυθμένα της λίμνης βρίσκονται περίπου 4 εκατομμύρια τόνοι λιθίου.

Ωστόσο, πέρυσι, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να φτάσει τα 18 εκατομμύρια τόνους, καθιστώντας το λιθίου, που αποκαλείται και «λευκός χρυσός», ένα πολύτιμο απόθεμα. Αυτή η ποσότητα θα ήταν ικανή να καλύψει τις ανάγκες σε μπαταρίες για περισσότερα από 382 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα.

Με βάση τη νέα ανακάλυψη, το κοίτασμα λιθίου στη λίμνη Σάλτον θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Από το 2023, η αξία ενός τόνου λιθίου ανέρχεται περίπου σε 29.000 δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο κοίτασμα μπορεί να έχει αξία περίπου 540 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2023, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας-Riverside διεξήγαγε μελέτη στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Σάλτον, που βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Εκτίμησε ότι τα αποθέματα λιθίου εκεί μπορεί να κυμαίνονται από 1 έως 5 εκατομμύρια τόνους.

Αυτή η ποσότητα θα μπορούσε να μετατραπεί σε 5 έως 32 εκατομμύρια τόνους ανθρακικού λιθίου, το οποίο είναι κρίσιμο για την παραγωγή μπαταριών.

Ο Μάικλ ΜακΚίμπεν, καθηγητής γεωχημείας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας-Riverside και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο και ότι αυτό θα μπορούσε να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτοδύναμες.

Η ζήτηση για λίθιο αυξάνεται παγκοσμίως, καθώς είναι απαραίτητο για τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, η εξόρυξη λιθίου είναι περιβαλλοντικά επιβαρυντική, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού και προκαλεί ρύπανση.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν γεωθερμική ενέργεια για να εξάγουν το λίθιο, μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η βιομηχανία μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα είναι κυριαρχούμενη από την Κίνα, η οποία ελέγχει το 90% της αγοράς.

Αυτό έχει προκαλέσει προβλήματα, όπως η μείωση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη.

Advanced technologies like direct lithium extraction (DLE) offer eco-friendly lithium mining from geothermal brine at California’s Salton Sea. Despite concerns about scalability and environmental impact, U.S. efforts focus on reducing import dependency. https://t.co/n4dSdsKlbm

— famidovo (@famidovo) November 27, 2024