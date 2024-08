«Δεν θα σκάψετε»: Μεγάλες διαδηλώσεις στη Σερβία ενάντια στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιθίου

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο 10 Αυγούστου στο Βελιγράδι εναντίον της επανέναρξης αμφιλεγόμενου σχεδίου εκμετάλλευσης μεταλλείου λιθίου, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη.

Πριν από τη συγκέντρωση στο κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας, δυο μορφές του κινήματος εναντίον του σχεδίου κατήγγειλαν πως προσήχθησαν για λίγη ώρα από μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας που προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια οδηγούσε στο κλείσιμο δρόμων θα ήταν «παράνομη».

«Ήρθα στο Βελιγράδι επειδή υπερασπιζόμαστε την προστασία της ζωής στη Σερβία», είπε ο 58χρονος κάτοικος στην κοινότητα Ραντιέβινα Σλόμπονταν Στανιμίροβιτς, που βρίσκεται κοντά στο ορυχείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Οι διαδηλωτές —ήταν από 24.000 ως 27.000, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών— φώναζαν συνθήματα όπως «Rio Tinto, φύγε απ’ τη Σερβία!» και «δεν θα σκάψετε!» στη συγκέντρωση και την πορεία στο κέντρο της σερβικής πρωτεύουσας.

Κατόπιν απέκλεισαν τις σιδηροτροχιές στον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό του Βελιγραδίου, διακόπτοντας την κυκλοφορία των συρμών.

Χθες βράδυ ο Ζλάτκο Κοκάνοβιτς, εκ των ηγετών των διαδηλωτών, διατράνωσε πως οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

«Θα μείνουμε εδώ όλη νύχτα κι όλη μέρα», επέμεινε ο κ. Κοκάνοβιτς.

Οργανώσεις που μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος δηλώνουν έτοιμες να αποκλείσουν τους κυριότερους οδικούς άξονες της χώρας και ν’ αρχίσουν εκστρατεία ανυπακοής των πολιτών αν η κυβέρνηση αρνηθεί να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις τους και να απαγορεύσει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιθίου.

#BREAKING – A large protest is taking place in Belgrade, Serbia, against the lithium mining project by Rio Tinto and BlackRock. #Serbia #protest pic.twitter.com/9bIvwA77Ug

— Global Dissident (@GlobalDiss) August 10, 2024