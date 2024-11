Φουρνιέ μετά την ήττα από την Παρτιζάν: «Σκληρή ήττα, αλλά συνεχίζουμε» (pic)

Ο Ολυμπιακός έφυγε με άδεια τα χέρια από το Βελιγράδι, καθώς γνώρισε την ήττα με 78-70 από την Παρτιζάν. Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ ξεχώρισε με την απόδοσή του για τους Ερυθρόλευκους τελειώνοντας το ματς με 16 πόντους (3/4 δίποντα, 2/8 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, την επομένη του αγώνα, έστειλε το δικό του μήνυμα στον φιλάθλους του Ολυμπιακού, μετά την σκληρή ήττα όπως την χαρακτήρισε και έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια και το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό στο Πριγκιπάτο που ακολουθεί για τους Πειραιώτες.

«Σκληρή και απογοητευτική ήττα για εμάς χθες το βράδυ, αλλά προχωράμε. Η Stark Arena και οι Grobari (σ.σ. οπαδοί της Παρτίζαν) δεν απογοήτευσαν. Τα λέμε στο Μονακό», έγραψε ο Φουρνιέ στο X.

Tough and frustrating loss for us last night but we move! ❤🤍

Stark Arena and Grobari didn’t disappoint.

See you all in Monaco

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 29, 2024