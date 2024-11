Εκρήξεις στην Οδησσό - Ουκρανική επίθεση στη νότια Ρωσία

Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Οδησσό, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα, αφού οι αρχές προειδοποίησαν εναντίον ρωσικής πυραυλικής επιδρομής, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Την είδηση μεταδίδουν και άλλα διεθνή ΜΜΕ.

Explosions have been heard in the #Ukrainian Black Sea port city of Odesa amid reports of a cruise missile attack, Ukrainian news outlet Zerkalo Tyzhnya and other local media report.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει την προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα ο ρωσικός στρατός κατέλαβε 235 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών, νούμερο-ρεκόρ για το 2024.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης έπληξαν δυο τομείς της νότιας ρωσικής περιφέρειας Κρασναντάρ τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

A UAV attack by the Ukrainian army occurred tonight in the Krasnodar and Rostov regions of Russia.

At the same time, there are reports of intense explosions in Odesa, Ukraine, as a result of a Russian attack. pic.twitter.com/4tasrIOZCC

— Breaking News (@TheNewsTrending) November 28, 2024