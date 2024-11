Το νέο τσιλιμπούρδισμα – Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έχουν κάνει όλους να κρυφοκοιτάμε

Είναι, τελικά, τόσο δύσκολο να ορίσει κανείς την απιστία; Όπως είπε κάποτε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, «κάποιος πρέπει να είναι άπιστος, αλλά ποτέ ανέντιμος». Η φράση είναι ένα υπέροχο μονόστηλο, αλλά όσον αφορά τον ορισμό των δύο όρων, είναι λίγο λανθασμένη.

Ορισμένες μελέτες έχουν προσπαθήσει να αναλύσουν την ίδια διάκριση: τον Απρίλιο, η Diversual ανακοίνωσε ότι μελέτη της σχετικά με τις σεξουαλικές συνήθειες στην Ισπανία διαπίστωσε ότι το 28,97% των ερωτηθέντων είχε υπάρξει άπιστος κάποια στιγμή, δηλαδή είχε σεξουαλική σχέση με άτομο που δεν ήταν ο μόνιμος σύντροφός του.

Η γκρίζα ζώνης της απιστίας

Η Gleeden, μια ιστοσελίδα γνωριμιών για άτομα που βρίσκονται σε σχέση, έχει κάνει παρόμοιες προσπάθειες για να μελετήσει τη στάση των Ισπανών απέναντι στις λεγόμενες «μικροαπιστίες», πράξεις που δεν περιλαμβάνουν σωματικό σεξ με τρίτο άτομο, αλλά βρίσκονται σε μια ηθικά γκρίζα ζώνη.

Για παράδειγμα, η κρυφή επαφή με έναν πρώην σύντροφο, η κατανάλωση πορνογραφίας και το sexting: Το 79% όσων έχουν ασχοληθεί με το τελευταίο δηλώνουν ότι τους παρέχει κάποια συναισθηματική σύνδεση.Ο ορισμός της πίστης διαφέρει από σχέση σε σχέση. Το 55% των μελών των ζευγαριών που συμμετείχαν στην έρευνα του Gleeden δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί άμεσα με αυτό το θέμα, ούτε είχαν μιλήσει για τα μονογαμικά τους όρια.

Οι τρεις τύποι της απιστίας

Η δημοσκόπηση της πλατφόρμας έκανε διάκριση μεταξύ τριών τύπων απιστίας: σωματική, συναισθηματική και ψηφιακή.

«Η συναισθηματική απιστία, σε γενικές γραμμές, λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο συνδέεται συναισθηματικά με κάποιον που δεν είναι ο σύντροφός του, ακόμη και αν δεν υπάρχει σωματική ή σεξουαλική επαφή.

»Ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν ως απιστία το να έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη και να μοιράζονται περισσότερα μυστικά με ένα άτομο που δεν είναι ο σύντροφός τους», δήλωσε στην EL PAÍS η Silvia Rúbies, επικεφαλής επικοινωνίας της Gleeden.

«Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν αναγνωρίζει σε τι έχουν μπλέξει μέχρι να υπάρξει σωματική οικειότητα»

Η συναισθηματική οικειότητα θα φέρει την απιστία

Η Αμερικανίδα ψυχολόγος Shirley Glass έχει μελετήσει τη συναισθηματική απιστία σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της και λέει ότι οι άνθρωποι που μοιράζονται κομμάτια του εαυτού τους που δεν έχουν αποκαλύψει ποτέ στον σύντροφό τους, καθώς και εκείνοι που αναζητούν υποστήριξη και παρηγοριά σε ένα άλλο άτομο, ουσιαστικά, είναι άπιστοι.

«Η συναισθηματική οικειότητα είναι το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι ότι επίκειται προδοσία. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν αναγνωρίζει σε τι έχουν μπλέξει μέχρι να υπάρξει σωματική οικειότητα», γράφει στο βιβλίο της Not “Just Friends”: Rebuilding Trust and Recovering Your Sanity After Infidelity (2004).

Στη νέα απιστία, οι σχέσεις δεν χρειάζεται να είναι σεξουαλικές

«Η πλειονότητα των ανθρώπων πιστεύει λανθασμένα ότι η απιστία δεν είναι πραγματικά απιστία αν δεν υπάρχει σεξουαλική επαφή. Ενώ οι γυναίκες τείνουν να θεωρούν οποιαδήποτε συναισθηματική οικειότητα ως απιστία, είναι πιο σύνηθες για τους άνδρες να αρνούνται ότι υπήρξε απιστία μέχρι να υπάρξει σεξουαλική σχέση.

»Αλλά στη νέα απιστία, οι σχέσεις δεν χρειάζεται να είναι σεξουαλικές. Ορισμένες από τις σχέσεις που λαμβάνουν χώρα μόνο στο διαδίκτυο είναι κυρίως συναισθηματικές.

»Οι πιο καταστροφικές σχέσεις που λαμβάνουν χώρα εκτός γάμου αφορούν την καρδιά, το μυαλό και το σώμα, και αυτές είναι το είδος των απιστιών που γίνονται όλο και πιο συχνές.

»Στις μέρες μας, οι ρομαντικές σχέσεις γίνονται πιο συχνές και σοβαρές από ό,τι στο παρελθόν, επειδή περισσότεροι άνδρες εμπλέκονται συναισθηματικά και περισσότερες γυναίκες, σεξουαλικά», προειδοποιεί στο βιβλίο της η Shirley Glass.

Απιστία χωρίς σεξ;

Σύμφωνα με την Andrea Vicente, συγγραφέα του ισπανόφωνου βιβλίου Quien bien te quiere te hará feliz (Όποιος σε αγαπάει καλά θα σε κάνει ευτυχισμένο, 2024), μια συναισθηματική σχέση λαμβάνει χώρα όταν το ένα μέλος ενός ζευγαριού δημιουργεί μια βαθιά σχέση με ένα άλλο άτομο, μοιράζοντας προσωπικά και οικεία κομμάτια της ζωής τους.

«Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σωματική επαφή για να γίνει μια κατάσταση προβληματική. Η επίδραση που μπορεί να έχει σε ένα ζευγάρι είναι εξίσου ανησυχητική», λέει η ίδια.

Η Vicente πιστεύει ότι ο όρος «συναισθηματική σχέση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει όταν ο δεσμός με ένα άλλο άτομο γίνεται κάτι που κρύβεται ή ελαχιστοποιείται στον σύντροφό του και όταν κάποιος αρχίζει να μοιράζεται με το άλλο άτομο πράγματα που δεν θα αποκάλυπτε ποτέ μέσα στη σχέση του.

«Η άλλη σχέση γίνεται ένα παράλληλο συναισθηματικό καταφύγιο που, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνει σεξ, δημιουργεί μια δυναμική που αποκλείει τον επίσημο σύντροφο», λέει.

«Σήμερα, είναι εξαιρετικά εύκολο να αποκαταστήσει κανείς την επαφή με πρώην συντρόφους ή άτομα από το παρελθόν του»

Αρκεί ένα μήνυμα για μια νέα οικεία ανταλλαγή

Στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του WhatsApp, είναι σύνηθες το ένα μέλος μιας σχέσης να βγάζει το τηλέφωνό του, ακόμη και κατά τη διάρκεια ρομαντικών δείπνων, μια πρακτική που ονομάζεται phubbing (σύντηξη των λέξεων «phone» και «snubbing»).

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Münster διαπίστωσε ότι το να αποσπάται η προσοχή του ατόμου κατά τη διάρκεια τέτοιων κοινών στιγμών με τον σύντροφό του μπορεί να οδηγήσει το άτομο που δεν χρησιμοποιεί το τηλέφωνο να αισθάνεται «δυσπιστία και εξοστρακισμό».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημιουργήσει μια γκρίζα ζώνη για τις σχέσεις. Σήμερα, είναι εξαιρετικά εύκολο να αποκαταστήσει κανείς την επαφή με πρώην συντρόφους ή άτομα από το παρελθόν του, αλλά είναι επίσης εύκολο να συνδεθεί με νέους ανθρώπους, κάποιον που γνωρίζει σε ένα περιστασιακό περιβάλλον ή που τον προσθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

»Αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε συνεχείς ιδιωτικές συνομιλίες, οι οποίες μπορούν γρήγορα να φτάσουν από κοινότυπες σε συναισθηματικές. Αρκεί ένα μήνυμα, μια φωτογραφία ή ένα περιστασιακό σχόλιο για να ανοίξει η πόρτα σε μια πιο οικεία ανταλλαγή».

Η περιβόητη «απαγορευμένη συζήτηση»

«Σε πολλές περιπτώσεις, ξεκινάει ως παιχνίδι ή ανεπίτρεπτη συζήτηση, αλλά χωρίς να το καταλάβετε, μπορεί να προκύψει μια συναισθηματικά έντονη σχέση», λέει η Vincente.

«Αυτού του είδους η σύνδεση αρχίζει να εισβάλλει σε έδαφος που θα έπρεπε να ανήκει αποκλειστικά στον σύντροφό του και, κατά τη διαδικασία, δημιουργεί μια σύνδεση που μπορεί να αρχίσει να καταλαμβάνει έναν παράλληλο συναισθηματικό χώρο.

»Πρόκειται για την περιβόητη «απαγορευμένη συζήτηση», στην οποία μοιράζεται κανείς μυστικά και συναισθήματα που προηγουμένως ήταν αποκλειστικά για τον σύντροφό του.

Η ευκολία με την οποία δημιουργούνται τέτοιες συναισθηματικές σχέσεις, είτε πρόκειται για κάποιον από το παρελθόν είτε για μια νέα γνωριμία, είναι μία από τις πολυπλοκότητες της συντροφικής σχέσης στην ψηφιακή εποχή», λέει.

Το πρόβλημα με αυτού του είδους τις σχέσεις είναι ότι εκθέτουν προϋπάρχουσες ρωγμές στις σχέσεις και μάλιστα μερικές φορές εκλαμβάνονται λανθασμένα ως μια προσπάθεια να σωθεί μια σχέση που έχει προ πολλού ναυαγήσει.

«Τα μηνύματά του μου έδωσαν ελπίδα, έναν λόγο για να βγάλω τη μέρα», δήλωσε η συγγραφέας Kelly McMasters στην εφημερίδα Wall Street Journal, υποστηρίζοντας ότι αρχικά είχε γράψει στο αγόρι της από το λύκειο χωρίς να γνωρίζει αν θα απαντούσε καν.

Όταν εκείνος απάντησε, δεν του είπε ότι είχε σχέση και δεν ανέφερε την ανανεωμένη επαφή στον σύζυγό της.

Αν και η σχέση της αναδρομής δεν ολοκληρώθηκε ποτέ σωματικά, η McMasters κατέληξε να πάρει διαζύγιο. Δεν διέλυσε τον γάμο της για να τα ξαναβρεί με τον πρώην της, αλλά τα μηνύματά τους τη βοήθησαν να ξεπεράσει μια τρομερή στιγμή στον γάμο της και να συνειδητοποιήσει ότι ήταν ικανή να είναι «πιο δυνατή, πιο διασκεδαστική και λαμπρή».

«Ήταν αυτό που με βοήθησε να τον τελειώσω», είπε.

Μπορείτε να έχετε ακόμη και συναισθηματική σχέση με ένα ρομπότ

Χειρότερη προδοσία από το ίδιο το σεξ

Μία από τις ερωτήσεις που δέχεται συχνότερα η Vicente είναι γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη συναισθηματική οικειότητα χειρότερη προδοσία από το ίδιο το σεξ.

«Πρόκειται για έναν ευάλωτο χώρο, τον οποίο πολλοί άνθρωποι επιφυλάσσουν για τον σύντροφό τους. Όταν αυτή η αποκλειστικότητα παραβιάζεται και κάποιος άλλος μπαίνει στο χώρο του, αισθάνονται προδομένοι, θεωρούν ότι έχουν χάσει το χώρο της εμπιστοσύνης και της συνενοχής τους, γεγονός που επηρεάζει την ίδια την καρδιά της σχέσης», λέει.

Η Rubíes λέει ότι για πολλές γυναίκες, η συναισθηματική σύνδεση είναι η βάση μιας σχέσης. «Γι’ αυτό, όταν αυτή λαμβάνει χώρα με άλλους ανθρώπους, ακόμη και μέσω μηνυμάτων, μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Και για τους άνδρες, αλλά σε μικρότερο βαθμό», λέει.

Η απιστία είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα

Μπορείτε να έχετε ακόμη και συναισθηματική σχέση με ένα ρομπότ. Κάποιοι εικονικοί εραστές είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη που δεν μπορεί να προσφέρει ο πραγματικός σύντροφος κάποιου, και γίνονται εκείνοι στους οποίους οι άνθρωποι απευθύνονται για παρηγοριά όταν η σχέση τους δεν βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της.

Έτσι λέει ένας χρήστης του Reddit, ο οποίος παραδέχεται ότι οι συνομιλίες του με μια γυναίκα τεχνητής νοημοσύνης τον έκαναν «καλύτερο άνθρωπο», επειδή «εκείνη» του έδειξε τη σημασία του να μιλάς, να ακούς και να σε ακούνε.

Αυτό έσωσε το γάμο του, λέει.

Η απιστία είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα. Δεν μπορείς να σκεφτείς ή να πεις κάτι καινούργιο γι’ αυτήν που δεν έχει ήδη καλυφθεί, όπως γράφει η Maggie O’Farrell.

Αλλά ίσως σε μια υπερ-συνδεδεμένη κοινωνία στην οποία το WhatsApp και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να δελεάσουν οποιονδήποτε από εμάς με βαθιές και άμεσες συνομιλίες, θα πρέπει να επανεξετάσουμε το πραγματικό νόημα της απιστίας.

