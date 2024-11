Οι αληθινοί gladiators: Έτσι τελείωσε ο πρώτος αγώνας μονομάχων στο Κολοσσαίο το 80 μ.Χ.

Ήταν το 2000 όταν όλοι είδαμε μια από τις πιο εντυπωσιακές μάχες στο Κολοσσαίο – εκεί που ο Μάξιμος και οι μονομάχοι του, ως βάρβαροι, κατατρόπωσαν τις δήθεν λεγεώνες του Σκιπίωνα του Αφρικανού για την ταινία «Gladiator». Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και το sequel του έπους του Ρίντλεϊ Σκοτ, με ακόμα πιο εντυπωσιακές μάχες – και ρινόκερους, κροκόδειλους κι αν μπορούσε ο σκηνοθέτης θα έβαζε μέχρι και δράκους!

Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μιλάμε για μια υπερπαραγωγή του Χόλιγουντ, που κόστισε περίπου 300 εκατ. δολάρια για να γυριστεί, πρέπει να βγάλει τα λεφτά της και για αυτό δεν πείραξε και κανέναν. Εκτός από ορισμένους ειδικούς που εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση ενάντια στον Ρίντλεϊ Σκοτ ότι ιστορικά τα έχει κάνει μαντάρα. Ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος; Άλλωστε η σχέση ανάμεσα στο Χόλιγουντ και την Ιστορία είναι πάντα περίεργη.

Ωστόσο, πίσω από όλη αυτή τη διαμάχη, μάθαμε και μερικά ωραία πραγματάκια: όπως για μια από τις πρώτες -αν όχι η πρώτη- αναμετρήσεις μονομάχων στο Κολοσσαίο.

Inside the Colosseum’s FIRST gladiator fight: What happened when Priscus and Verus went head to head in front of Emperor Titus at arena’s opening in AD80. https://t.co/WYIrQyqIVb Via @romanhistory1

— Roman History (@romanhistory1) November 23, 2024