«Αν θέλετε, γράψτε ότι τα όνειρα δεν τελειώνουν» Ο 80χρονος μαθητής Βασίλης Παναγιωταρόπολος συγκινεί τον Guardian

Ο μαθητής Βασίλης Παναγιωταρόπουλος που μας συστήθηκε για πρώτη φορά όταν συμμετείχε στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ως σημαιοφόρος του 2ου Εσπερινού Λυκείου Αθηνών έγινε το αναπάντεχο story της βρετανικής εφημερίδας The Guardian που κατέκτησε τις προτιμήσεις των αναγνωστών της.

Ο The Guardian και η ανταποκρίτρια του στην Ελλάδα Έλεν Σμιθ έκανε θέμα τον Βασίλη Παναγιωταρόπουλο για να αναδείξει ότι το πάθος και η αγάπη για παιδεία και γνώση είναι πάντα φωτεινά.

«Ό,τι μαθαίνω είναι ενδιαφέρον», είπε ο Βασίλης Παναγιωταρόπουλος στον The Guardian. «Το να βρίσκομαι εδώ ανοίγει το μυαλό» πρόσθεσε ο 80χρονος μαθητής στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Στη συνέχεια αφηγήθηκε την ιστορία του.

