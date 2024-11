Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στη Ρωσία κατέστρεψαν επτά πυραύλους και ισάριθμα drones που εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία τη νύχτα στους αιθέρες της περιφέρειας Κουρσκ, ανέφερε ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στρατιωτικός αναλυτής έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση.

«Οι πολεμιστές μας της αντιαεροπορικής άμυνας απώθησαν επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων την περασμένη νύχτα», ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξέι Σμίρνοφ μέσω Telegram. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στην πρωινή του ενημέρωση πως καταστράφηκαν συνολικά 23 drones στον ρωσικό εναέριο χώρο. Το υπουργείο δεν αναφέρθηκε σε πυραύλους.

