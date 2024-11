Do They Know It’s Christmas 2024: Ο Μπομπ Γκέλντοφ έχει κουραστεί να υπερασπίζεται τη φιλανθρωπία

Καθώς ο Ιρλανδός μουσικός και ακτιβιστής Μπομπ Γκέλντοφ, 73, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την επετειακή έκδοση του φιλανθρωπικού τραγουδιού Do They Know It’s Christmas για τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την κριτική του Έντ Σίραν και άλλων καλλιτεχνών που υποστηρίζουν ότι το τραγούδι του Band Aid είναι μια ακόμη άσκηση φιλανθρωπίας που δεν έχει λύσει την επιδημία της φτώχειας στην Αφρική.

Απαντώντας σε συνέντευξη του στους The Sunday Times ο Μπομπ Γκέλντοφ όχι μόνο υπερασπίζεται την κληρονομιά του κομματιού αλλά επίσης αποκαλύπτει ότι δεν έχει σχέδια να σταματήσει τη φιλανθρωπία του εργασία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Εντ Σίραν, 33, ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Band Aid δεν ζήτησε την άδειά του για να χρησιμοποιήσει τα φωνητικά του -ο Σϊραν συμμετείχε στα φωνητικά του 2014- στη νέα, επικαιροποιημένη μουσικά, έκδοση του τραγουδιού. Επιπλέον πρόσθεσε ότι αν είχε ερωτηθεί το πιθανότερο είναι να είχε απαντήσει αρνητικά.

Εξηγώντας αυτή την απόφαση, ο Εντ Σϊραν είπε ότι την τελευταία δεκαετία «η κατανόησή του για το αφήγημα του κομματιού και για όλα όσα σχετίζονται με αυτό έχει αλλάξει».

Ο Εντ Σϊραν συνυπέγραψε επίσης μια δήλωση με τον καλλιτέχνη της afrobeats σκηνής της Βρετανίας, Fuse ODG, ο οποίος είπε ότι αρνήθηκε τη συμμετοχή στο Band Aid του 2014 επειδή «αναγνώριζε τις βλάβες που προκαλούν πρωτοβουλίες όπως αυτή στην Αφρική».

Απαντώντας στους καλλιτέχνες που κατηγορούν την πρωτοβουλία του Band Aid ως «πλυντήριο συνείδησης του ευρωπαϊκού αποικιοκρατικού παρελθόντος», ο Γκέλντοφ είπε στους Sunday Times ότι παρά τις επικρίσεις για το τραγούδι, ο πραγματικός αντίκτυπός του κομματιού υπερισχύει των ισχυρισμών τους.

«Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τον κόσμο»

«Αυτό το μικρό pop τραγούδι έχει κρατήσει εκατομμύρια ανθρώπους στη ζωή», είπε o Μπομπ Γκέλντοφ. «Γιατί η Band Aid να στερήσει σε χιλιάδες παιδιά τη διατροφή τους, το φαγητό τους που εξαρτάται από εμάς;»

Αφού εξήγησε ότι το έργο που κάνει το Band Aid Charitable Trust — έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 167 εκατομμύρια ευρώ για προσπάθειες που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την διατροφή— ο Γκέλντοφ υπερασπίστηκε της οργάνωσης λέγοντας:

«Γιατί να σταματήσει αυτό που κάνει; Εξαιτίας ενός επιχειρήματος με πλούσιο λεξιλόγιο, ανεξάρτητα από τη νομιμότητά του;».

«Καμία υπόθεση, ανεξάρτητα από την ειλικρίνεια που τη διακρίνει, δεν πρέπει να εμποδίζει ή να αποσπά την προσοχή από αυτήν την απαίσια πραγματικότητα του άσχημου κόσμου μας», είπε στους Sunday Times.

«Υπάρχουν 600 εκατομμύρια πεινασμένοι στον κόσμο — 300 εκατομμύρια από αυτούς είναι στην Αφρική. Μακάρι να ήταν αλλιώς, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιους από αυτούς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Ο Μπομπ Γκέλντοφ αναφέρθηκε στον σημερινό «κατακερματισμένο» κόσμο, όπου «οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε ικανότητα ελέγχου των γεγονότων» αλλά εγγυήθηκε για τις δράσεις του Band Aid. «Γίνεται δουλειά» είπε.

«Και μπορώ να εγγυηθώ ότι η προσωπική σας συμμετοχή θα έχει ως αποτέλεσμα. Θα βοηθήσει ένα παιδί να κοιμάται πιο ζεστά και να είναι ταϊσμένο εκείνο το βράδυ. Έχετε τη δύναμη να κάνετε κάτι τέτοιο» είπε ο Γκέλντοφ.

«Μπορείτε να κάνετε τον κόσμο καλύτερο έστω και λίγο» είπε.

Μιλώντας στην εφημερίδα ο συνδημιουργός του κομματιού Μιτζ Γιουρ, 71, παραδέχτηκε ότι το κομμάτι «δεν είναι και το πιο υπέροχο» αλλά έχει ένα μήνυμα που αξίζει να ακουστεί.

«Υπάρχουν πολλοί πολεμιστές του πληκτρολογίου εκεί έξω και στον χρόνο που τους παίρνει για να γράψουν μια καυστική παρατήρηση, κάποιο παιδί έχει πεθάνει από ασιτία. Μιλάνε ενώ εμείς κάνουμε κάτι πραγματικά», είπε ο Γιουρ.

«Όλοι όσοι συμμετείχαν στην ηχογράφηση, εμφανίστηκαν εκείνο το πρωί της Κυριακής με hangover, αλλά ήταν εκεί για κάποιο λόγο. Αν και είναι ήταν πιθανό να φοβήθηκαν τον Μπομπ» είπε.

Η νέα έκδοση

Η νέα έκδοση του Do They Know It’s Christmas? The Ultimate Mix κυκλοφόρησε σήμερα, 25 Νοεμβρίου και μεταδόθηκε από την πρωϊνή ζώνη του BBC.

Στα φωνητικά συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες, από τον Τζορτζ Μάικλ στον Χάρι Στάιλς και από τον Κρις Μάρτιν στις Sugababes.

Ο Τόνι Χάρντλεϊ, τραγουδιστής των Spandau Ballet που συμμετείχε στην πρώτη κυκλοφορία του single το 1984 είπε στο BBC Radio 2: «Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι επικριτές [σαν τον Σίραν] πρέπει να βγάλουν τον σκασμό»

«Αν αποφασίσεις να σκέφτεσαι έτσι, κανείς ποτέ δεν θα βοηθήσει κανέναν» πρόσθεσε.

«Καταλαβαίνω όλο αυτό το αφήγημα για τον Λευκό Σωτήρα, μας το τρίβουν στα μούτρα εδώ και 40 χρόνια» είπε ο Μιτζ Γιουρ.

Η πρώτη έκδοση του τραγουδιού έφερε οκτώ εκατομμύρια βρετανικές λίρες στην προσπάθεια να αναχαιτιστεί -έστω και εν μέρει- η επισιτιστική κρίση στην Αιθιοπία μέσα σε έναν χρόνο.

Το νέο remix κυκλοφορεί την ημέρα που έλαβε χώρα η πρώτη ηχογράφηση το 1984, στα Sarm Studios του Νότινγκ Χιλ στο δυτικό Λονδίνο.

Στα φωνητικά η Sinead O’Connor ενώνεται με τη Ρίτα Όρα και ο Μπόι Τζορτζ με τους The Darkness, αλλά και οι Sting, Boy George, Sam Smith, Bananarama, Seal, Robbie Williams, Kool and the Gang, Underworld και άλλοι.

Στον επίλογο του έχει τον Ντέϊβιντ Μπόουϊ.

Ο Μπόουϊ δεν μπόρεσε να είναι στην αρχική ηχογράφηση του 1984 αλλά στην 40η έκδοση του τραγουδιού ακούγεται το ηχητικό του μήνυμα που είχε αφήσει στον Μπομπ Γκέλντοφ.

«Θα είναι υπέροχο αν αγοράσετε όλες τις κόπιες αυτού του τραγουδιού» λέει.

Στην νέα έκδοση η βρετανική μουσική σκηνή, από το πιάνο του Τομ Γιορκ με το μπάσο του Τζον Τέιλορ των Duran Duran, όλοι ενώνουν το ταλέντο τους σε μια έκδοση που αξίζει να ακουστεί.

Προλογίζοντας το κομμάτι στο Radio 2, ο Sir Μπομπ Γκέλντοφ είπε:

«Κάθε κόπια και κάθε stream του κομματιού συνδέεται με το γεύμα ενός παιδιού, μια κακοποιημένη γυναίκα ή έναν αγρότη που δεν μπορεί να μαζέψει τα σπαρτά του από την κλιματική κρίση, την πλημμύρα ή οποιαδήποτε άλλη καταστροφή. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα εμείς εδώ. Και κάθε μέρα ξυπνάω με αυτά τα 12 mail εδώ και 40 χρόνια που λένε τα ίδια και τα ίδια».

Στην έκδοση που μπορείτε να ακούσετε οι ηχογραφήσεις του 1984, του 1989, του 2004 και του 2014 ενώνονται για καλό σκοπό.

Ακούστε το εδώ: