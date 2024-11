Ο Πάτρικ Στιούαρτ μίλησε για την φρικτή εμπειρία του να μεγαλώνει σε ένα βίαιο σπίτι: «Ένιωθα ντροπή»

Ο Πάτρικ Στιούαρτ μίλησε για την εμπειρία του να μεγαλώνει σε ένα κακοποιητικό σπίτι, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την ενδοοικογενειακή βία.

Σε συνέντευξή του για το νέο ντοκιμαντέρ του ITV «Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors», ο ηθοποιός δήλωσε: «Η ενδοοικογενειακή βία ήταν κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν μιλούσαν ποτέ. Και έτσι δεν το είπα ποτέ σε κανέναν. Τα κράτησα όλα για τον εαυτό μου. Ήταν κλειδωμένο μέσα μου και ένιωθα ντροπή», σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Times.

Έμφυλη βία

Μιλώντας για τα δικά του βιώματα, ο 84χρονος Στιούαρτ θυμήθηκε: «Οι φωνές ήταν τόσο δυνατές», είπε ο απόφοιτος του Star Trek: The Next Generation, προσθέτοντας ότι «φώναζα στον πατέρα μου να σταματήσει όταν χτυπούσε τη μητέρα μου και τη χτυπούσε ξανά και ξανά».

Ο Στιούαρτ συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και ο αδελφός του Τρεβόρ «συνήθιζαν να κάθονται στα σκαλιά(…)ακριβώς πίσω από την πόρτα που οδηγούσε στο ένα σαλόνι».

Και ως αποτέλεσμα, «γίναμε ειδικοί στο να καταλαβαίνουμε πού οδηγούσαν οι φωνές και πάντα ξέραμε τη στιγμή που θα άρχιζε η βία. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, σπρώχναμε την πόρτα και μπουκάραμε στο δωμάτιο και ο αδελφός μου, ο Τρέβορ, που ήταν ψηλότερος από μένα, στριμώχνονταν ανάμεσα στον πατέρα μου και τη μητέρα μου, ώστε να μην μπορεί να την φτάσει», συνέχισε, σύμφωνα με τους Times.

«Και εκείνη φώναζε: ‘Όχι, όχι, όχι, όχι, σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται να με προστατεύετε. Είμαι εντάξει, είμαι εντάξει’. Και του φώναζα κι εγώ», είπε ο ηθοποιός των X-Men.

Θυμήθηκε επίσης μια γειτόνισσα που μπήκε μέσα κάποια στιγμή, «έσπασε την πόρτα όταν ο πατέρας μου φώναζε και [αυτή] πήγε προς τον πατέρα μου, σήκωσε τα μανίκια της, σήκωσε τις γροθιές της και είπε: ‘Έλα, Αλ Στιούαρτ, δοκίμασε το σε μένα. Δοκίμασέ το πάνω μου’ ».

»Και φυσικά, δεν το έκανε. Δεν την άγγιξε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Στιούαρτ, σύμφωνα με τους Times.

«Απομακρύνθηκε. Αλλά ήταν ταπεινωτικό», κατέληξε.

*Mε πληροφορίες από: People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: ITV