Λευκός Οίκος: Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, στο επετειακό δείπνο του Τζο Μπάιντεν

Ο ο αμερικανός πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης και η σύζυγος του Όλγα Τσούνη ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους ενός επετειακού δείπνου στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Δρ. Τζιλ Μπάιντεν, υποδέχθηκαν στον Λευκό Οίκο όλους τους φίλους τους και τους μακροχρόνιους υποστηρικτές τους σε επίσημη εκδήλωση.

Το δείπνο ήταν και μια ένδειξη ευγνωμοσύνης του Τζο Μπάιντερ προς τιμήν όλων όσοι τον έχουν στηρίξει στην πολιτική του σταδιοδρομία και καριέρα, εδώ και 50 χρόνια.

Στη σύντομη παρέμβασή του και σε κλίμα συγκίνησης, ο Τζο Μπάιντεν, ευχαρίστησε από καρδιάς τους υποστηρικτές του.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε θέσει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για τη Γερουσία στο Ντελαγουέαρ, μέχρι που εξελέγη αντιπρόεδρος και το 2020 πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους από το προεδρικό ζεύγος ήταν και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζόρτζ Τσούνης και η Όλγα Τσούνη.

