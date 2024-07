Τσούνης στη δεξίωση για την 4η Ιουλίου: Κάλεσμα σε δράση για την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα

«Εκπαίδευση, συμπερίληψη και προσβασιμότητα» ήταν οι τρεις θεματικές της φετινής δεξίωσης της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, για την 4ης Ιουλίου, την ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με οικοδεσπότη τον αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, Γιώργο Τσούνη. Η δεξίωση φέτος πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής και όχι στο Jefferson House, την κατοικία του αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα, καθώς είναι πιο φιλικό για άτομα με κινητικά προβλήματα.

Ο Γιώργος Τσούνης εμφανίστηκε, έχοντας στο πλευρό του την κωμικό Κατερίνα Βρανά, ιδιαίτερα συγκινημένος αφού φέτος ολοκληρώνει τη θητεία του και αυτή ήταν η τελευταία επέτειος της 4ης Ιουλίου, κατά την οποία καλωσόριζε τους προσκεκλημένους του ως ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Χαρακτήρισε την επιλογή του Τζον Μπάιντεν να τον επιλέξει για να υπηρετήσει ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα ως τιμή γενεών.

Wonderful to celebrate our 248th Independence Day surrounded by friends, rights advocates, and colleagues in 🇬🇷! At this year’s event, we were proud to highlight the transformative power of education and the importance of equal access to education for people with disabilities. pic.twitter.com/QI2QHMJFmo

— George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) July 15, 2024